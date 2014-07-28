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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1334133513361337>
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:05

  freeze написав:
  vitaliian написав:Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу


Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?
Не пора ли уже чесать репу ? )))

Возможно, надеются на то, что люди заплатят летом, когда платёжки будут ниже.
Ну и у нас так быстро репу чесать не начинают. :)
Тем более, сейчас "репы" заняты другими проблемами. Выборы, мать их!
Да и хороший повод для предвыборного словоблудия.

P.s. Vitl сегодня в ударе! Готов плюсовать практически каждый его пост!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:16

ЛАД

Спасибо :!:
Я уже подвыпил и пойду отдыхать :D
Уверен, что калибр 28,56 Вы уже сняли с вооружения :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:08

  Vitl написав:tea

Все 24 участника борятся за 1е место.

Ну всі - то голосно сказано. :mrgreen:
Юапрофі якщо й бореться за 1 місце,то знизу турнірної таблиці.
Каже - третій раз залишу 29.50. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:27

  freeze написав:
  vitaliian написав:Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу


Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?
Не пора ли уже чесать репу ? )))

Після виборів будуть непопулярні реформи.Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.
Теплопостачальні компанії вимушені будуть подавати в суди на самих злісних неплатників.Суди будуть арештовувати майно і продавати його.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:31

  tea написав:
  Vitl написав:Я конечно как Чай не буду завтра ждать до 23_59 :D Но и спешить не буду.Кто смотрит, тот видит, что налик сегодня копеек на 5 поднялся.Кстати, переживаю за Чая, он должен был уехать на концерт, как бы не забыл проголосовать, это серьёзный соперник в конкурсе, не хотелось бы у него выигрывать путём штрафа за пропуск

Добрий день. :wink:
Нікуди сьогодні не мав їхати. :mrgreen
Проголосувати не забув - пам"ятка в мобілі стоїть. :roll:
Голосуватиму завтра.Вже писав,що маю свою тактику.За підсумками 2 етапу завдяки своїй тактиці перемістився з 7 місце на 3.Тоді я орієнтувався на 6 учасників,які були вище по рейтингу.З усіх тих шести учасників я дав найкращий прогноз.
Зара чекатиму прогнози від двох учасників,які вище мене - Алекса2007 і Фейслеса.
На тих,хто нижче,не орієнтуватимусь.


:lol: :P
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:33

27.15 на 14 число.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:34

  Alex2007 написав:
  tea написав:Зара чекатиму прогнози від двох учасників,які вище мене - Алекса2007 і Фейслеса.
На тих,хто нижче,не орієнтуватимусь.


:lol: :P

Шо - не спиться? :mrgreen:
Рівно через добу і 23 хвилини теж не буде спатись. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:Теплопостачальні компанії вимушені будуть подавати в суди на самих злісних неплатників.Суди будуть арештовувати майно і продавати його.
примерно 5млн домохозяйств потенциальные должники (или ими станут), вы правду верите в конфискацию 5млн квартир в т.ч. в райцентрах и домов в сёлах с последующей продажей?

Во-первых нет такого количества покупателей на неликвидное жильё, во вторых 3й майдан обеспечен. Столько минусов не получится оправдать "европейскими ценностями", поскольку в Европе таких проблем с тарифами и вынужденными неплатежами (из-за бедности) не было.

На такую Сталинскую расправу со своим народом реально мало кто из судей и исполнителей готов, власть меняется, как бы самим не пришлось делать ноги
"7 июля 2014 года МВД Украины объявило в розыск судью Родиона Киреева. Его подозревают в совершении преступления..."


Вопрос долгов придётся решать, но явно не в такой способ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лют, 2019 23:57, всього редагувалось 10 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:37

  tea написав:
  Alex2007 написав:
  tea написав:Зара чекатиму прогнози від двох учасників,які вище мене - Алекса2007 і Фейслеса.
На тих,хто нижче,не орієнтуватимусь.


:P

Шо - не спиться? :mrgreen:
Рівно через добу і 23 хвилини теж не буде спатись. :mrgreen:


а если я дам ложный сигнал в виде 25.5 или 30 :lol:

что ж хотел проголосовать сейчас но не буду - подождем еще сутки :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:39

  tea написав:Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.


То есть кляты куркули не хотят платить.
Помню было время, когда в газетах писали, что кляты куркули не хотят отдавать хлеб государству. Тогда правда в суд не подавали. Проблема неплатежей в фонд государства решалась жестче.
Кто там писал из классиков, что история движется по спирали ?
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