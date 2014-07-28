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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 02 лют, 2019 22:05
freeze написав: vitaliian написав:
Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу
Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?
Не пора ли уже чесать репу ? )))
Возможно, надеются на то, что люди заплатят летом, когда платёжки будут ниже.
Ну и у нас так быстро репу чесать не начинают.
Тем более, сейчас "репы" заняты другими проблемами. Выборы, мать их!
Да и хороший повод для предвыборного словоблудия.
P.s. Vitl
сегодня в ударе! Готов плюсовать практически каждый его пост!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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Додано: Суб 02 лют, 2019 22:16
ЛАД
Спасибо
Я уже подвыпил и пойду отдыхать
Уверен, что калибр 28,56 Вы уже сняли с вооружения
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:08
Vitl написав:tea
Все 24 участника борятся за 1е место.
Ну всі - то голосно сказано.
Юапрофі якщо й бореться за 1 місце,то знизу турнірної таблиці.
Каже - третій раз залишу 29.50.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:27
freeze написав: vitaliian написав:
Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу
Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?Не пора ли уже чесать репу ?
)))
Після виборів будуть непопулярні реформи.Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.
Теплопостачальні компанії вимушені будуть подавати в суди на самих злісних неплатників.Суди будуть арештовувати майно і продавати його.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:31
tea написав: Vitl написав:
Я конечно как Чай не буду завтра ждать до 23_59
Но и спешить не буду.Кто смотрит, тот видит, что налик сегодня копеек на 5 поднялся.Кстати, переживаю за Чая, он должен был уехать на концерт
, как бы не забыл проголосовать, это серьёзный соперник в конкурсе, не хотелось бы у него выигрывать путём штрафа за пропуск
Добрий день.
Нікуди сьогодні не мав їхати. :mrgreen
Проголосувати не забув - пам"ятка в мобілі стоїть.
Голосуватиму завтра.Вже писав,що маю свою тактику.За підсумками 2 етапу завдяки своїй тактиці перемістився з 7 місце на 3.Тоді я орієнтувався на 6 учасників,які були вище по рейтингу.З усіх тих шести учасників я дав найкращий прогноз.Зара чекатиму прогнози від двох учасників,які вище мене - Алекса2007 і Фейслеса.
На тих,хто нижче,не орієнтуватимусь.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:33
27.15 на 14 число.
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Sirchyk
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:34
Шо - не спиться?
Рівно через добу і 23 хвилини теж не буде спатись.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:36
tea написав:
Теплопостачальні компанії вимушені будуть подавати в суди на самих злісних неплатників.Суди будуть арештовувати майно і продавати його.
примерно 5млн домохозяйств потенциальные должники (или ими станут), вы правду верите в конфискацию 5млн квартир в т.ч. в райцентрах и домов в сёлах с последующей продажей?
Во-первых нет такого количества покупателей на неликвидное жильё, во вторых 3й майдан обеспечен. Столько минусов не получится оправдать "европейскими ценностями", поскольку в Европе таких проблем с тарифами и вынужденными неплатежами (из-за бедности) не было.
На такую Сталинскую расправу со своим народом реально мало кто из судей и исполнителей готов, власть меняется, как бы самим не пришлось делать ноги
"7 июля 2014 года МВД Украины объявило в розыск судью Родиона Киреева. Его подозревают в совершении преступления..."
Вопрос долгов придётся решать, но явно не в такой способ.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 02 лют, 2019 23:57, всього редагувалось 10 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:37
tea написав:
Шо - не спиться?
Рівно через добу і 23 хвилини теж не буде спатись.
а если я дам ложный сигнал в виде 25.5 или 30
что ж хотел проголосовать сейчас но не буду - подождем еще сутки
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:39
tea написав:
Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.
То есть кляты куркули не хотят платить.
Помню было время, когда в газетах писали, что кляты куркули не хотят отдавать хлеб государству. Тогда правда в суд не подавали. Проблема неплатежей в фонд государства решалась жестче.
Кто там писал из классиков, что история движется по спирали ?
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