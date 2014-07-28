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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1334133513361337
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:54

  tea написав:
  freeze написав:
  vitaliian написав:Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу


Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?
Не пора ли уже чесать репу ? )))

Після виборів будуть непопулярні реформи.Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.
Теплопостачальні компанії вимушені будуть подавати в суди на самих злісних неплатників.Суди будуть арештовувати майно і продавати його.


Не с выдаивания людей посредством "реформ у сфері ЖКГ та енергетики" нужно начинать/продолжать делать реформы. :idea:
А с других моментов.
Но нам почему-то рассказывают что без этих выполненных рехформ не может быть ничего другого европейского. :?
Alex2007
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  #<1 ... 1334133513361337
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