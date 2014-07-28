tea написав:
Після виборів будуть непопулярні реформи.Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.
Теплопостачальні компанії вимушені будуть подавати в суди на самих злісних неплатників.Суди будуть арештовувати майно і продавати його.
Не с выдаивания людей посредством "реформ у сфері ЖКГ та енергетики" нужно начинать/продолжать делать реформы.
А с других моментов.
Но нам почему-то рассказывают что без этих выполненных рехформ не может быть ничего другого европейского.