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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:39
tea написав:
Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.
То есть кляты куркули не хотят платить.
Помню было время, когда в газетах писали, что кляты куркули не хотят отдавать хлеб государству. Тогда правда в суд не подавали. Проблема неплатежей в фонд государства решалась жестче.
Кто там писал из классиков, что история движется по спирали ?
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freeze
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Додано: Суб 02 лют, 2019 23:54
tea написав: freeze написав: vitaliian написав:
Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу
Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?Не пора ли уже чесать репу ?
)))
Після виборів будуть непопулярні реформи.Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.
Теплопостачальні компанії вимушені будуть подавати в суди на самих злісних неплатників.Суди будуть арештовувати майно і продавати його.
Не с выдаивания людей посредством "реформ у сфері ЖКГ та енергетики" нужно начинать/продолжать делать реформы.
А с других моментов.
Но нам почему-то рассказывают что без этих выполненных рехформ не может быть ничего другого европейского.
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Alex2007
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Додано: Нед 03 лют, 2019 00:52
tea написав:
Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.
пока не куда не рухается...стала на четвереньки и не знает каким боком к кому повернуться
декларує європейські цінності-ну мало что можно декларировать, только чтобы тебе продолжали давали в долг
1) основная функция государства-защита собственного населения
так было и будет всегда
потому как периодически приходят Навузодоносоры ... неудачи Навуходоносора вызвали подъём антивавилонского движения. Иудея прекратила платить Вавилону дань. В декабре 599 года до н. э. передовые вавилонские отряды снова появились в Заречье. Целый год вавилоняне и их союзники опустошали иудейскую землю. Наконец в последних числах декабря 598 года до н. э. Навуходоносор выступил из Вавилона с главными силами и через месяц, в конце января 597 года до н. э. достиг Иерусалима.Иудейский царь Иоаким не посмел сопротивляться. Когда он с дарами явился к Навуходоносору, тот приказал схватить его и убить. На иудейский престол Навуходоносор посадил сына Иоакима Иехонию. 3023 знатных иудея были уведены в плен.
2) вторая функция после защиты-создание приличного уровня жизни для плебса
большая часть неудовлетворенных покидает страну (в том числе в ЕС-румыны, болгары, прибалты) в поисках удовлетворения
так было и так будет и 1000 лет назад и в будущем
такого не было в царской России и СССР (границы были закрыты и там и там)
исключения только подчеркивают правила ( и в 19 и в 20 веке)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Нед 03 лют, 2019 01:56
prodigy написав:
.....
такого не было в царской России и СССР (границы были закрыты и там и там)
исключения только подчеркивают правила ( и в 19 и в 20 веке)
В царской России всё же было. Крепостные, например, бежали на Дон и Кубань.
А вообще, нашим правителям сильно повезло с народом. В любой другой стране при таком резком росте оплаты ЖКХ были бы такие волнения, что мало не показалось бы. Куда там Майдану.
Я неоднократно высказывался, что поддерживаю повышение цен, чтобы избежать перекрестного субсидирования. Не должно быть разных цен для населения и юрлиц. Но не до такой же степени. Ориентироваться на мир. цены надо, но это не значит тупо копировать их.
Что Роттердам+, что теперешнее решение по газу - глупость и перебор.
P.s. Тут обсуждали депо. Всё забывал написать - в Альфе на "Доходный сейф" до 12% годовых - фактически текущий счёт. Правда 12% при пакете Платинум и, если в пределах фонда, то 100 грн ежемесячное обслуживание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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