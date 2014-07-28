Додано: Нед 03 лют, 2019 00:52

tea написав: Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку. Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.

защита собственного населения

пока не куда не рухается...стала на четвереньки и не знает каким боком к кому повернутьсядекларує європейські цінності-ну мало что можно декларировать, только чтобы тебе продолжали давали в долг1) основная функция государства-так было и будет всегдапотому как периодически приходят Навузодоносоры ...неудачи Навуходоносора вызвали подъём антивавилонского движения. Иудея прекратила платить Вавилону дань. В декабре 599 года до н. э. передовые вавилонские отряды снова появились в Заречье. Целый год вавилоняне и их союзники опустошали иудейскую землю. Наконец в последних числах декабря 598 года до н. э. Навуходоносор выступил из Вавилона с главными силами и через месяц, в конце января 597 года до н. э. достиг Иерусалима.Иудейский царь Иоаким не посмел сопротивляться. Когда он с дарами явился к Навуходоносору, тот приказал схватить его и убить. На иудейский престол Навуходоносор посадил сына Иоакима Иехонию. 3023 знатных иудея были уведены в плен.2) вторая функция после защиты-большая часть неудовлетворенных покидает страну (в том числе в ЕС-румыны, болгары, прибалты) в поисках удовлетворениятак было и так будет и 1000 лет назад и в будущемтакого не было в царской России и СССР (границы были закрыты и там и там)исключения только подчеркивают правила ( и в 19 и в 20 веке)