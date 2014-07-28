prodigy написав:
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такого не было в царской России и СССР (границы были закрыты и там и там)
исключения только подчеркивают правила ( и в 19 и в 20 веке)
В царской России всё же было. Крепостные, например, бежали на Дон и Кубань.
А вообще, нашим правителям сильно повезло с народом. В любой другой стране при таком резком росте оплаты ЖКХ были бы такие волнения, что мало не показалось бы. Куда там Майдану.
Я неоднократно высказывался, что поддерживаю повышение цен, чтобы избежать перекрестного субсидирования. Не должно быть разных цен для населения и юрлиц. Но не до такой же степени. Ориентироваться на мир. цены надо, но это не значит тупо копировать их.
Что Роттердам+, что теперешнее решение по газу - глупость и перебор.
P.s. Тут обсуждали депо. Всё забывал написать - в Альфе на "Доходный сейф" до 12% годовых - фактически текущий счёт. Правда 12% при пакете Платинум и, если в пределах фонда, то 100 грн ежемесячное обслуживание.