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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1334133513361337
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:39

  tea написав:Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.


То есть кляты куркули не хотят платить.
Помню было время, когда в газетах писали, что кляты куркули не хотят отдавать хлеб государству. Тогда правда в суд не подавали. Проблема неплатежей в фонд государства решалась жестче.
Кто там писал из классиков, что история движется по спирали ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 23:54

  tea написав:
  freeze написав:
  vitaliian написав:Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу


Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?
Не пора ли уже чесать репу ? )))

Після виборів будуть непопулярні реформи.Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.
Теплопостачальні компанії вимушені будуть подавати в суди на самих злісних неплатників.Суди будуть арештовувати майно і продавати його.


Не с выдаивания людей посредством "реформ у сфері ЖКГ та енергетики" нужно начинать/продолжать делать реформы. :idea:
А с других моментов.
Но нам почему-то рассказывают что без этих выполненных рехформ не может быть ничего другого европейского. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:52

  tea написав:Раз Україна рухається в Європу і декларує європейські цінності і закони,то доведеться платити за комуналку.


пока не куда не рухается...стала на четвереньки и не знает каким боком к кому повернуться

декларує європейські цінності-ну мало что можно декларировать, только чтобы тебе продолжали давали в долг

1) основная функция государства-защита собственного населения :!:
так было и будет всегда
потому как периодически приходят Навузодоносоры ...

неудачи Навуходоносора вызвали подъём антивавилонского движения. Иудея прекратила платить Вавилону дань. В декабре 599 года до н. э. передовые вавилонские отряды снова появились в Заречье. Целый год вавилоняне и их союзники опустошали иудейскую землю. Наконец в последних числах декабря 598 года до н. э. Навуходоносор выступил из Вавилона с главными силами и через месяц, в конце января 597 года до н. э. достиг Иерусалима.Иудейский царь Иоаким не посмел сопротивляться. Когда он с дарами явился к Навуходоносору, тот приказал схватить его и убить. На иудейский престол Навуходоносор посадил сына Иоакима Иехонию. 3023 знатных иудея были уведены в плен.

2) вторая функция после защиты-создание приличного уровня жизни для плебса

большая часть неудовлетворенных покидает страну (в том числе в ЕС-румыны, болгары, прибалты) в поисках удовлетворения

так было и так будет и 1000 лет назад и в будущем
такого не было в царской России и СССР (границы были закрыты и там и там)
исключения только подчеркивают правила ( и в 19 и в 20 веке)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 01:56

  prodigy написав: .....
такого не было в царской России и СССР (границы были закрыты и там и там)
исключения только подчеркивают правила ( и в 19 и в 20 веке)

В царской России всё же было. Крепостные, например, бежали на Дон и Кубань.
А вообще, нашим правителям сильно повезло с народом. В любой другой стране при таком резком росте оплаты ЖКХ были бы такие волнения, что мало не показалось бы. Куда там Майдану.
Я неоднократно высказывался, что поддерживаю повышение цен, чтобы избежать перекрестного субсидирования. Не должно быть разных цен для населения и юрлиц. Но не до такой же степени. Ориентироваться на мир. цены надо, но это не значит тупо копировать их.
Что Роттердам+, что теперешнее решение по газу - глупость и перебор.

P.s. Тут обсуждали депо. Всё забывал написать - в Альфе на "Доходный сейф" до 12% годовых - фактически текущий счёт. Правда 12% при пакете Платинум и, если в пределах фонда, то 100 грн ежемесячное обслуживание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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