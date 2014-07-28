10/9/9 написав:
До тих "лікарів" ще треба дійти.
В государственной поликлинике которая недалеко от меня целый этаж отдали в аренду частникам, причём работают там те же врачи, которые 2 раза в неделю принимают в той же поликлинике бесплатно. Талончик на бесплатный приём должен дать терапевт, но получить его не просто. Если терапевт выдает такой талончик то теряет какие-то деньги (которые уходят вместе с пациентом к другому врачу). По факту на бесплатный приём к лору очередь на 10 дней вперёд, но если тебе срочно - плати. В общем завуалированная под реформу коммерция. Не удивлюсь если государственная медицина просто начнёт сдавать кабинеты в аренду отдельным врачам, и у каждого будет свой прайс. К этому идёт.