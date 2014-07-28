ЛАД написав:

prodigy написав: .....

такого не было в царской России и СССР (границы были закрыты и там и там)

исключения только подчеркивают правила ( и в 19 и в 20 веке) .....такого не было в царской России и СССР (границы были закрыты и там и там)исключения только подчеркивают правила ( и в 19 и в 20 веке)

В царской России всё же было. Крепостные, например, бежали на Дон и Кубань.А вообще, нашим правителям сильно повезло с народом. В любой другой стране при таком резком росте оплаты ЖКХ были бы такие волнения, что мало не показалось бы. Куда там Майдану.Я неоднократно высказывался, что поддерживаю повышение цен, чтобы избежать перекрестного субсидирования. Не должно быть разных цен для населения и юрлиц. Но не до такой же степени. Ориентироваться на мир. цены надо, но это не значит тупо копировать их.Что Роттердам+, что теперешнее решение по газу - глупость и перебор.P.s. Тут обсуждали депо. Всё забывал написать - в Альфе на "Доходный сейф" до 12% годовых - фактически текущий счёт. Правда 12% при пакете Платинум и, если в пределах фонда, то 100 грн ежемесячное обслуживание.