В государственной поликлинике которая недалеко от меня целый этаж отдали в аренду частникам, причём работают там те же врачи, которые 2 раза в неделю принимают в той же поликлинике бесплатно. Талончик на бесплатный приём должен дать терапевт, но получить его не просто. Если терапевт выдает такой талончик то теряет какие-то деньги (которые уходят вместе с пациентом к другому врачу). По факту на бесплатный приём к лору очередь на 10 дней вперёд, но если тебе срочно - плати. В общем завуалированная под реформу коммерция. Не удивлюсь если государственная медицина просто начнёт сдавать кабинеты в аренду отдельным врачам, и у каждого будет свой прайс. К этому идёт.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
UEG_U_ написав:Хлопці! Я звичайно розумію, що відповідь на питання чи включати Крижопіль до переліку міст за яким буде визначен середній курс купівлі доляра у звітному періоді - то вкрай важливе и принципове питання
На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст. Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст.
ДС забув попросити штатного програміста замінити назву міста, бо кнопати раз-по-раз назви міст якось не зручно по часу... То, мабуть, вже не Крижопіль, а Кропівницький, хоча він також далеко не мільйонник.
UEG_U_ написав:Хлопці! Хто хоче помірятися "розмірами" у вас є ще одна доба! Завтра ще можна відкрити депо (3міс.) та бути в списку перших на виплату одразу після виборів. Поки "вони" будуть рахувати голоси ми будемо змагатися у швидкості процессінгових центрів. Як вже було сказано у лютому можна буде купити доляра он-лайн. Тож, усім стабільного вайфаю! Бо якщо "зозулі" чи іншим не сподобається "підрахуй" гаранта, то вони можуть бути прилежними до імпорту жовтих жилетів з Європи.
Ага. А риски финшмона при постоянных онлайн обменах в интернет-банках и возможные коммисиии, которые могут делать курс ничуть не лучше чем в обменниках, мы конечно же не учитываем. А также в случае чего - "можете купить валюту сейчас, но отдадим через 1-3-6 ... месяца депо"
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Її чекали, а вона не прийшла. Куди поділася новорічна девальвація гривні і якою буде поведінка національної валюти в цьому році і надалі – про це у своїй колонці для видання Liga.net написав заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.
Автор робить декілька цікавих висновків:
➡️ Намагання валютних міняйл навмисно розгойдувати курс гривні для «загону алєней», тобто підбурення населення купувати валюту на піку девальвації, вже не працює, як раніше. Учасники валютного ринку звикли до режиму гнучкого курсоутворення і не панікують під час помірних курсових коливань. ... https://www.facebook.com/NationalBankOf ... 7468799413
случайно не наш коллега 2006 ?
Я мав на увазі суми до 150 кГривень. Але якщо є дуже близькі родичі, то можна і їх залучити за якусь "дрібничку" А щодо кмісій, то слушне зауваження!
prodigy написав: ..... такого не было в царской России и СССР (границы были закрыты и там и там) исключения только подчеркивают правила ( и в 19 и в 20 веке)
В царской России всё же было. Крепостные, например, бежали на Дон и Кубань. А вообще, нашим правителям сильно повезло с народом. В любой другой стране при таком резком росте оплаты ЖКХ были бы такие волнения, что мало не показалось бы. Куда там Майдану. Я неоднократно высказывался, что поддерживаю повышение цен, чтобы избежать перекрестного субсидирования. Не должно быть разных цен для населения и юрлиц. Но не до такой же степени. Ориентироваться на мир. цены надо, но это не значит тупо копировать их. Что Роттердам+, что теперешнее решение по газу - глупость и перебор.
P.s. Тут обсуждали депо. Всё забывал написать - в Альфе на "Доходный сейф" до 12% годовых - фактически текущий счёт. Правда 12% при пакете Платинум и, если в пределах фонда, то 100 грн ежемесячное обслуживание.
Колись питав про це, то казали, що 200грн. по Платинуму, але можливо безкоштовно, якщо ви розраховуїтесь в торгівельній мережі (12 разів? на місяць), або купуєте товари через інтернет (скільки то там разів) Про деталі питайте у Алли!
Vitl написав:Я уже подвыпил, пойду спать. По срокам особых прений не возникло, может многих в сети и не было.Поэтому давайте закроем процесс в воскресенье, чтобы никто не опоздал с учётом выходных дней. ВСКР 24_00
Coca cola, вредно поэтому пью редко Слишком много калорий и газа.Но вкусно.
Ви казали про те, що вживаєте Coca-Colu. Чи з'вляються у вас якісь відчуття після цього, бо десь читав, що рецепт цієї водички таємний, бо тому, в тому числі, що до неї входять листя, що є наркотичними речовинами...Чи цей стан допомагає вам у вирішенні якихось справ? Чи є цей стан "ресурсним"? Доречі,"В соответствии с законодательством США, импорт листьев коки вне закона… если только вы не Coca-Cola Company. Coca-Cola является единственной американской корпорацией, имеющей юридическое право на импорт листьев коки в Соединенные Штаты. В 1922 году закон Джонса-Миллера запретил импорт кокаина в Соединенные Штаты, но для Coca-Cola и её лабораторий было сделано исключение. Это исключение оставалось тайной до конца 1980-х, до того момента, пока Нью-Йорк Таймс не обнаружила истину..." https://www.kramola.info/blogs/metody-g ... y-narkotik Також десь слухав по ю-тюбу, що вживання сиру з блакитною пліснявою за 30 хвилин до сну може приводити до "реалістичних" снів. Зайшов тиждень тому до супермаркету -побачив сир - Стілтон(?) - 527,8...Зрозумів, що краще буду пити китайський чай!...Хоча він теж не дешевий, а деякі позиціі можуть бути об'єктами для інвестування. Але це інша тема...
Хлопці! Коли спрогнозуєте курс на середину лютого, прошу дати пораду в контексті продажу фунта. Купляв трошки для продажу. Середній курс вийшов 36.85. Зараз відчуваю себе персонажем з анекдоту, який продавав яйця заради навару...Один бородатий експерд казав, якщо ви не знаєте як діяти, то вчиняєте 50 на 50. В моєму випадку - зливати по пів частини в різні проміжки часу. Планую цю гривню направити на відкриті гривневі депозити....Якщо продавати, то мабуть частину на настуному тижні (вт-ср), бо ДС казав що репатріанти ще нічого не виводили. Другу частину - наприкінці місяця чи в перших числах березня (імпортери купують як казав ДС наприкінці місяця)... А як думаєте ви?!
ЛАД написав:P.s. Тут обсуждали депо. Всё забывал написать - в Альфе на "Доходный сейф" до 12% годовых - фактически текущий счёт. Правда 12% при пакете Платинум и, если в пределах фонда, то 100 грн ежемесячное обслуживание.
там снятие средств однократное до 10к гривен в месяц без комиссии, зачем тогда хранить там больше?
в плане заработка на гривне(пока тренд не поменялся) считаю, что недельные депозиты в Укрэксиме под 12% будет интересней (для страховки можно сумму разбить на 4 части (чтобы в случае резкой смены курса 25% можно снять практически сразу или на след.день)
Через касу раніше на пакеті Комфорт можна було знімати 2 рази(?) на місяць без комісій. Зараз - треба звертатися до Алли
ЛАД написав:P.s. Тут обсуждали депо. Всё забывал написать - в Альфе на "Доходный сейф" до 12% годовых - фактически текущий счёт. Правда 12% при пакете Платинум и, если в пределах фонда, то 100 грн ежемесячное обслуживание.
там снятие средств однократное до 10к гривен в месяц без комиссии, зачем тогда хранить там больше?
в плане заработка на гривне(пока тренд не поменялся) считаю, что недельные депозиты в Укрэксиме под 12% будет интересней (для страховки можно сумму разбить на 4 части (чтобы в случае резкой смены курса 25% можно снять практически сразу или на след.день)
10к это в самом дешёвом пакете, в Платинум Блек в разы больше, но, главное, зачем банкомат, если в кассе почти без лимита по сумме дважды в месяц бесплатно, по СЭП 150к бесплатно.
Мне, и насколько знаю, очень многим, нравится кока кола и пепси кола как обычные напитки.Их вкус действительно уникален.Я не вдаюсь в подробности, что там в составе, чтобы меня это не муляло.Напитки эти также имеют вред, но несравнимый со спиртными.Есть такая поговорка- дышать тоже вредно.Окислительные процессы с последствиями.Но без дыхания никуда.поэтому каждый выбирает своё меньшее зло.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
по Пургену дам тебе частичную подсказку.Это реальный персонаж. я с ним в старой теме неоднократно общался.У него был стиль повествования - сны.Он периодически рассказывал, что ему снилось.Популярность к нему пришла за счёт того, что незадолго до обвала курса к 40, ему приснилось что то близкое типа 37 и он об этом написал.Толпа подхватила это как провидца.На самом деле считаю, что совпадение.Да, и теперь он обитает где то на другом ресурсе, уже не помню кто из здешних форумчан давал даже ссылку на него.Откликнитесь, кто знает...Ну или в трамвае нужно спросить, там я встречал упоминания о нём.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.