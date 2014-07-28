Додано: Нед 03 лют, 2019 13:23

UEG_U_ Пурген декларував,що він живе на Закарпатті. З фінансів пішов давно, перебивався блогами на різних ресурсах, навіть ніби і в мордокнизі, але писав явну туфту. Чи не пробуєте і Ви тролити тему і учасників?

Трохи роздумів про результати виборів і профільні результати тих результатів (трохи у Вашому стилі, нє?)

Перш за все, треба зрозуміти, що обіцянки,які зараз роздають кандидати, включаючи п’ятірку фаворитів, не мають нічого спільного з можливостями і компетенцією президента. Всі їх скорочення, розширення, підняття, скасування і реструктуризації є в компетенції парламенту і КМ, а якщо ще й президентська вертикаль не захоче слухати до заміни… Тому, всі теперішні обіцянки –це приціл на місця в парламенті (це стосується і Зеленського і Садового і всіх решта). Крім того, наша історія не знає випадків, коли переможець виконує обіцянки. Наступний (-на) не стане винятком. А період між президентськими і парламентськими буде часом максимального протистояння, який не сприятиме економічній і фінансовій стабільності.

Для сміху, можна спробувати спрогнозувати, що будуть робити, в разі перемоги, топи рейтингу, але перед тим розглянемо фундамент:

- бюджет дефіцитний

- пенсійний фонд дефіцит під 170 млрд, фонд гарантування – за різними оцінками від 50 до 100 млрд

- торговий баланс мінус 200-300 млрд, платіжний в плюсі тільки через зовнішні позики і перекази заробітчан, що може пересохнути дуже швидко

- демографічний фактор і міграція спричиняють те, що кількість пенсіонерів в два рази (а швидше і більше) більша за працюючих і дисбаланс росте. Нажаль, хтось прорахувався, виїжджають швидше ніж вмирають

- за сприяння (гляньте на преференції Миронівському хлібопродукту, ДТЕКу і іншим) чи невтручання влади монополії продовжують блокувати розвиток і знищувати малий і середній бізнес (якось пару років тому детально описував процес і причини), що робить економіку слабкою і безперспективною

- дерибанити бюджет і природні ресурси у владі і зараз значно вигідніше ніж будь-який бізнес

- піраміда ОВДП, яка паралізувала банківський сектор, кредитування, економіку

- мита ЄС на метал

- найімовірніше, значно гірший врожай

- криза в ЄС (якщо не розкол), мало прогнозовані травневі вибори в європарламент

Що будуть робити переможці президентської гонки, автори солодких обіцянок. І то це в разі перемоги їх політ сили у парламентських виборах, бо всі інші варіанти не прогнозовані (відкриту повномасштабну агресію Росії не розглядаю, вона дуже мало імовірна).

1 теперішні продовжать розпочате, особливих траблів протягом найближчого року не бачу, якщо не зовнішні фактори

2 леді ю, вступить у важкі переговори з зовнішніми донорами і кремлем, заморозка фінансування (зовнішніх позик), конфлікт з папєрєдніками за ресурси і потоки, затяжна політична криза. Ризики для курсу

3 колишній полковник, шестірка клану Пінчука-Кучми. Якщо швидко домовиться з сліпим трастом і поділить потоки – практично перший варіант

4 раптом екс регіонали. Напевно схочуть показати швидке пАкращення на початках. Відкриють власному бізнесу дорогу в ТС, що оживить частину економіки. Може бути певне зміцнення грн.

5 Зеленський, як не дивно,може бути найкращим варіантом. Враховуючи креативність, сміливість,працездатність і успішність команди Коломойського (Приватбанк, Буковель, плюси і все гіперуспішне з нуля) можуть щось зробити, якщо це буде в планах. А ще якщо Коломойський-Боголюбов заручаться підтримкою світового єврейства…Але на перших порах гривня може ослабнути через конфлікт з попередниками і реалії економіки…

Все стосується перспективи до року.

Сорі за каламбур, не має часу на великий і більш аргументований текст…

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.