В государственной поликлинике которая недалеко от меня целый этаж отдали в аренду частникам, причём работают там те же врачи, которые 2 раза в неделю принимают в той же поликлинике бесплатно. Талончик на бесплатный приём должен дать терапевт, но получить его не просто. Если терапевт выдает такой талончик то теряет какие-то деньги (которые уходят вместе с пациентом к другому врачу). По факту на бесплатный приём к лору очередь на 10 дней вперёд, но если тебе срочно - плати. В общем завуалированная под реформу коммерция. Не удивлюсь если государственная медицина просто начнёт сдавать кабинеты в аренду отдельным врачам, и у каждого будет свой прайс. К этому идёт.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
UEG_U_ написав:Хлопці! Я звичайно розумію, що відповідь на питання чи включати Крижопіль до переліку міст за яким буде визначен середній курс купівлі доляра у звітному періоді - то вкрай важливе и принципове питання
На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст. Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст.
ДС забув попросити штатного програміста замінити назву міста, бо кнопати раз-по-раз назви міст якось не зручно по часу... То, мабуть, вже не Крижопіль, а Кропівницький, хоча він також далеко не мільйонник.
UEG_U_ написав:Хлопці! Хто хоче помірятися "розмірами" у вас є ще одна доба! Завтра ще можна відкрити депо (3міс.) та бути в списку перших на виплату одразу після виборів. Поки "вони" будуть рахувати голоси ми будемо змагатися у швидкості процессінгових центрів. Як вже було сказано у лютому можна буде купити доляра он-лайн. Тож, усім стабільного вайфаю! Бо якщо "зозулі" чи іншим не сподобається "підрахуй" гаранта, то вони можуть бути прилежними до імпорту жовтих жилетів з Європи.
Ага. А риски финшмона при постоянных онлайн обменах в интернет-банках и возможные коммисиии, которые могут делать курс ничуть не лучше чем в обменниках, мы конечно же не учитываем. А также в случае чего - "можете купить валюту сейчас, но отдадим через 1-3-6 ... месяца депо"
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Її чекали, а вона не прийшла. Куди поділася новорічна девальвація гривні і якою буде поведінка національної валюти в цьому році і надалі – про це у своїй колонці для видання Liga.net написав заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.
Автор робить декілька цікавих висновків:
➡️ Намагання валютних міняйл навмисно розгойдувати курс гривні для «загону алєней», тобто підбурення населення купувати валюту на піку девальвації, вже не працює, як раніше. Учасники валютного ринку звикли до режиму гнучкого курсоутворення і не панікують під час помірних курсових коливань. ... https://www.facebook.com/NationalBankOf ... 7468799413
случайно не наш коллега 2006 ?
Я мав на увазі суми до 150 кГривень. Але якщо є дуже близькі родичі, то можна і їх залучити за якусь "дрібничку" А щодо кмісій, то слушне зауваження!
prodigy написав: ..... такого не было в царской России и СССР (границы были закрыты и там и там) исключения только подчеркивают правила ( и в 19 и в 20 веке)
В царской России всё же было. Крепостные, например, бежали на Дон и Кубань. А вообще, нашим правителям сильно повезло с народом. В любой другой стране при таком резком росте оплаты ЖКХ были бы такие волнения, что мало не показалось бы. Куда там Майдану. Я неоднократно высказывался, что поддерживаю повышение цен, чтобы избежать перекрестного субсидирования. Не должно быть разных цен для населения и юрлиц. Но не до такой же степени. Ориентироваться на мир. цены надо, но это не значит тупо копировать их. Что Роттердам+, что теперешнее решение по газу - глупость и перебор.
P.s. Тут обсуждали депо. Всё забывал написать - в Альфе на "Доходный сейф" до 12% годовых - фактически текущий счёт. Правда 12% при пакете Платинум и, если в пределах фонда, то 100 грн ежемесячное обслуживание.
Колись питав про це, то казали, що 200грн. по Платинуму, але можливо безкоштовно, якщо ви розраховуїтесь в торгівельній мережі (12 разів? на місяць), або купуєте товари через інтернет (скільки то там разів) Про деталі питайте у Алли!
Хлопці! Коли спрогнозуєте курс на середину лютого, прошу дати пораду в контексті продажу фунта. Купляв трошки для продажу. Середній курс вийшов 36.85. Зараз відчуваю себе персонажем з анекдоту, який продавав яйця заради навару...Один бородатий експерд казав, якщо ви не знаєте як діяти, то вчиняєте 50 на 50. В моєму випадку - зливати по пів частини в різні проміжки часу. Планую цю гривню направити на відкриті гривневі депозити....Якщо продавати, то мабуть частину на настуному тижні (вт-ср), бо ДС казав що репатріанти ще нічого не виводили. Другу частину - наприкінці місяця чи в перших числах березня (імпортери купують як казав ДС наприкінці місяця)... А як думаєте ви?!
ЛАД написав:P.s. Тут обсуждали депо. Всё забывал написать - в Альфе на "Доходный сейф" до 12% годовых - фактически текущий счёт. Правда 12% при пакете Платинум и, если в пределах фонда, то 100 грн ежемесячное обслуживание.
там снятие средств однократное до 10к гривен в месяц без комиссии, зачем тогда хранить там больше?
в плане заработка на гривне(пока тренд не поменялся) считаю, что недельные депозиты в Укрэксиме под 12% будет интересней (для страховки можно сумму разбить на 4 части (чтобы в случае резкой смены курса 25% можно снять практически сразу или на след.день)
Через касу раніше на пакеті Комфорт можна було знімати 2 рази(?) на місяць без комісій. Зараз - треба звертатися до Алли
ЛАД написав:P.s. Тут обсуждали депо. Всё забывал написать - в Альфе на "Доходный сейф" до 12% годовых - фактически текущий счёт. Правда 12% при пакете Платинум и, если в пределах фонда, то 100 грн ежемесячное обслуживание.
там снятие средств однократное до 10к гривен в месяц без комиссии, зачем тогда хранить там больше?
в плане заработка на гривне(пока тренд не поменялся) считаю, что недельные депозиты в Укрэксиме под 12% будет интересней (для страховки можно сумму разбить на 4 части (чтобы в случае резкой смены курса 25% можно снять практически сразу или на след.день)
10к это в самом дешёвом пакете, в Платинум Блек в разы больше, но, главное, зачем банкомат, если в кассе почти без лимита по сумме дважды в месяц бесплатно, по СЭП 150к бесплатно.
Мне, и насколько знаю, очень многим, нравится кока кола и пепси кола как обычные напитки.Их вкус действительно уникален.Я не вдаюсь в подробности, что там в составе, чтобы меня это не муляло.Напитки эти также имеют вред, но несравнимый со спиртными.Есть такая поговорка- дышать тоже вредно.Окислительные процессы с последствиями.Но без дыхания никуда.поэтому каждый выбирает своё меньшее зло.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
по Пургену дам тебе частичную подсказку.Это реальный персонаж. я с ним в старой теме неоднократно общался.У него был стиль повествования - сны.Он периодически рассказывал, что ему снилось.Популярность к нему пришла за счёт того, что незадолго до обвала курса к 40, ему приснилось что то близкое типа 37 и он об этом написал.Толпа подхватила это как провидца.На самом деле считаю, что совпадение.Да, и теперь он обитает где то на другом ресурсе, уже не помню кто из здешних форумчан давал даже ссылку на него.Откликнитесь, кто знает...Ну или в трамвае нужно спросить, там я встречал упоминания о нём.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
UEG_U_ Пурген декларував,що він живе на Закарпатті. З фінансів пішов давно, перебивався блогами на різних ресурсах, навіть ніби і в мордокнизі, але писав явну туфту. Чи не пробуєте і Ви тролити тему і учасників? Трохи роздумів про результати виборів і профільні результати тих результатів (трохи у Вашому стилі, нє?) Перш за все, треба зрозуміти, що обіцянки,які зараз роздають кандидати, включаючи п’ятірку фаворитів, не мають нічого спільного з можливостями і компетенцією президента. Всі їх скорочення, розширення, підняття, скасування і реструктуризації є в компетенції парламенту і КМ, а якщо ще й президентська вертикаль не захоче слухати до заміни… Тому, всі теперішні обіцянки –це приціл на місця в парламенті (це стосується і Зеленського і Садового і всіх решта). Крім того, наша історія не знає випадків, коли переможець виконує обіцянки. Наступний (-на) не стане винятком. А період між президентськими і парламентськими буде часом максимального протистояння, який не сприятиме економічній і фінансовій стабільності. Для сміху, можна спробувати спрогнозувати, що будуть робити, в разі перемоги, топи рейтингу, але перед тим розглянемо фундамент: - бюджет дефіцитний - пенсійний фонд дефіцит під 170 млрд, фонд гарантування – за різними оцінками від 50 до 100 млрд - торговий баланс мінус 200-300 млрд, платіжний в плюсі тільки через зовнішні позики і перекази заробітчан, що може пересохнути дуже швидко - демографічний фактор і міграція спричиняють те, що кількість пенсіонерів в два рази (а швидше і більше) більша за працюючих і дисбаланс росте. Нажаль, хтось прорахувався, виїжджають швидше ніж вмирають - за сприяння (гляньте на преференції Миронівському хлібопродукту, ДТЕКу і іншим) чи невтручання влади монополії продовжують блокувати розвиток і знищувати малий і середній бізнес (якось пару років тому детально описував процес і причини), що робить економіку слабкою і безперспективною - дерибанити бюджет і природні ресурси у владі і зараз значно вигідніше ніж будь-який бізнес - піраміда ОВДП, яка паралізувала банківський сектор, кредитування, економіку - мита ЄС на метал - найімовірніше, значно гірший врожай - криза в ЄС (якщо не розкол), мало прогнозовані травневі вибори в європарламент Що будуть робити переможці президентської гонки, автори солодких обіцянок. І то це в разі перемоги їх політ сили у парламентських виборах, бо всі інші варіанти не прогнозовані (відкриту повномасштабну агресію Росії не розглядаю, вона дуже мало імовірна). 1 теперішні продовжать розпочате, особливих траблів протягом найближчого року не бачу, якщо не зовнішні фактори 2 леді ю, вступить у важкі переговори з зовнішніми донорами і кремлем, заморозка фінансування (зовнішніх позик), конфлікт з папєрєдніками за ресурси і потоки, затяжна політична криза. Ризики для курсу 3 колишній полковник, шестірка клану Пінчука-Кучми. Якщо швидко домовиться з сліпим трастом і поділить потоки – практично перший варіант 4 раптом екс регіонали. Напевно схочуть показати швидке пАкращення на початках. Відкриють власному бізнесу дорогу в ТС, що оживить частину економіки. Може бути певне зміцнення грн. 5 Зеленський, як не дивно,може бути найкращим варіантом. Враховуючи креативність, сміливість,працездатність і успішність команди Коломойського (Приватбанк, Буковель, плюси і все гіперуспішне з нуля) можуть щось зробити, якщо це буде в планах. А ще якщо Коломойський-Боголюбов заручаться підтримкою світового єврейства…Але на перших порах гривня може ослабнути через конфлікт з попередниками і реалії економіки… Все стосується перспективи до року. Сорі за каламбур, не має часу на великий і більш аргументований текст…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.