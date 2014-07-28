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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1336133713381339
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:29

Ладно, открою маленькую хитрость в голосовании.Раз Чай прожужжал тут неоднократно о тактике ожидания конкурентов, то объясню для многих, что по чём.Итак, мы боремся за первое место.Но есть первое место в отдельном туре и в общем в квартале.И тактика борьбы отличается.Если в отдельном туре неоходимо просто угадать как можно ближе к истине цифру, то в общем зачёте всё иначе.Там главной задачей является сокращение разницы промаха между ближайшими лидирующими конкурентами.Поэтому и становится важно дать прогноз более точно чем они.А это сделать легче, зная их результат, просто немножко подвинуть свою цифру в предполагаемую сторону.В итоге победитель квартала может ни разу не занять первое место ни в одном туре, зато по результату всего квартала оказаться победителем.Ну и понятно, что для него не может быть ориентиром типа я, когда я сместился с 18го на 6е место.Ему нужно сокращать разрыв не со мной а с конкурентами впереди.
ПС лично я не преследую такую тактику, но ничего против других не имею.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.Но отдаю им должное в более высоком азарте при голосовании.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:36

orest

Совсем не каламбур,очень отчётливо ты описал ситуацию и перспективы.В этот раз совпадение с моими мыслями 90+%.Я только всё же допускаю некоторые непродолжительные беспорядки с последствиями в тот самый момент как ты говоришь, противостояния.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:43

  Vitl написав:.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.

Проведу опитування. :mrgreen:
Любі друзі,учасники конкурсу.Ставимо плюс під цим повідомленням ті,кому дійсно допомогло і стало зручніше,що сьогодні треба дати прогноз не до 18.00 а до 24.00.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:46

  Vitl написав:.В итоге победитель квартала может ни разу не занять первое место ни в одном туре, зато по результату всего квартала оказаться победителем.

Це не Вас у ВУЗі називали - Капітан очевидність. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:48

  Faceless написав:
prodigy написав:[
там снятие средств однократное до 10к гривен в месяц без комиссии, зачем тогда хранить там больше?

в плане заработка на гривне(пока тренд не поменялся) считаю, что недельные депозиты в Укрэксиме под 12% будет интересней (для страховки можно сумму разбить на 4 части (чтобы в случае резкой смены курса 25% можно снять практически сразу или на след.день)
10к это в самом дешёвом пакете, в Платинум Блек в разы больше, но, главное, зачем банкомат, если в кассе почти без лимита по сумме дважды в месяц бесплатно, по СЭП 150к бесплатно.


в кассах Альфа-банка(из личного опыта и при наличии старых многолетних связей)можно снять 20000-25000 грн максимум (это смешная сумма для заработка, ну хотя пол-лимона)

12% на остаток -тоже не подходит, 12% если деньги пролежали полный месяц
а СЭП каким боком до кэша?

вывод: удобная карта для работы и хранения малых сумм до 10-20к

напоминаю, что речь о заработке (т.е. не 500грн кэшбека, а хотя бы 150-200 долл в месяц)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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