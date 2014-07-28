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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 03 лют, 2019 13:29
Ладно, открою маленькую хитрость в голосовании.Раз Чай прожужжал тут неоднократно о тактике ожидания конкурентов, то объясню для многих, что по чём.Итак, мы боремся за первое место.Но есть первое место в отдельном туре и в общем в квартале.И тактика борьбы отличается.Если в отдельном туре неоходимо просто угадать как можно ближе к истине цифру, то в общем зачёте всё иначе.Там главной задачей является сокращение разницы промаха между ближайшими лидирующими конкурентами.Поэтому и становится важно дать прогноз более точно чем они.А это сделать легче, зная их результат, просто немножко подвинуть свою цифру в предполагаемую сторону.В итоге победитель квартала может ни разу не занять первое место ни в одном туре, зато по результату всего квартала оказаться победителем.Ну и понятно, что для него не может быть ориентиром типа я, когда я сместился с 18го на 6е место.Ему нужно сокращать разрыв не со мной а с конкурентами впереди.
ПС лично я не преследую такую тактику, но ничего против других не имею.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.Но отдаю им должное в более высоком азарте при голосовании.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 13:36
orest
Совсем не каламбур,очень отчётливо ты описал ситуацию и перспективы.В этот раз совпадение с моими мыслями 90+%.Я только всё же допускаю некоторые непродолжительные беспорядки с последствиями в тот самый момент как ты говоришь, противостояния.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 13:43
Vitl написав:
.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.
Проведу опитування.
Любі друзі,учасники конкурсу.Ставимо плюс під цим повідомленням ті,кому дійсно допомогло і стало зручніше,що сьогодні треба дати прогноз не до 18.00 а до 24.00.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 13:46
Vitl написав:
.В итоге победитель квартала может ни разу не занять первое место ни в одном туре, зато по результату всего квартала оказаться победителем.
Це не Вас у ВУЗі називали - Капітан очевидність.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 13:48
Faceless написав:
prodigy написав:[
там снятие средств однократное до 10к гривен в месяц без комиссии, зачем тогда хранить там больше?
в плане заработка на гривне(пока тренд не поменялся) считаю, что недельные депозиты в Укрэксиме под 12% будет интересней (для страховки можно сумму разбить на 4 части (чтобы в случае резкой смены курса 25% можно снять практически сразу или на след.день)
10к это в самом дешёвом пакете, в Платинум Блек в разы больше, но, главное, зачем банкомат, если в кассе почти без лимита по сумме дважды в месяц бесплатно, по СЭП 150к бесплатно.
в кассах Альфа-банка(из личного опыта и при наличии старых многолетних связей)можно снять 20000-25000 грн максимум (это смешная сумма для заработка, ну хотя пол-лимона)
12% на остаток -тоже не подходит, 12% если деньги пролежали полный месяц
а СЭП каким боком до кэша?
вывод: удобная карта для работы и хранения малых сумм до 10-20к
напоминаю, что речь о заработке (т.е. не 500грн кэшбека, а хотя бы 150-200 долл в месяц)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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