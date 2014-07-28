Додано: Нед 03 лют, 2019 13:29

Ладно, открою маленькую хитрость в голосовании.Раз Чай прожужжал тут неоднократно о тактике ожидания конкурентов, то объясню для многих, что по чём.Итак, мы боремся за первое место.Но есть первое место в отдельном туре и в общем в квартале.И тактика борьбы отличается.Если в отдельном туре неоходимо просто угадать как можно ближе к истине цифру, то в общем зачёте всё иначе.Там главной задачей является сокращение разницы промаха между ближайшими лидирующими конкурентами.Поэтому и становится важно дать прогноз более точно чем они.А это сделать легче, зная их результат, просто немножко подвинуть свою цифру в предполагаемую сторону.В итоге победитель квартала может ни разу не занять первое место ни в одном туре, зато по результату всего квартала оказаться победителем.Ну и понятно, что для него не может быть ориентиром типа я, когда я сместился с 18го на 6е место.Ему нужно сокращать разрыв не со мной а с конкурентами впереди.

ПС лично я не преследую такую тактику, но ничего против других не имею.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.Но отдаю им должное в более высоком азарте при голосовании.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.