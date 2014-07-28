|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:29
Ладно, открою маленькую хитрость в голосовании.Раз Чай прожужжал тут неоднократно о тактике ожидания конкурентов, то объясню для многих, что по чём.Итак, мы боремся за первое место.Но есть первое место в отдельном туре и в общем в квартале.И тактика борьбы отличается.Если в отдельном туре неоходимо просто угадать как можно ближе к истине цифру, то в общем зачёте всё иначе.Там главной задачей является сокращение разницы промаха между ближайшими лидирующими конкурентами.Поэтому и становится важно дать прогноз более точно чем они.А это сделать легче, зная их результат, просто немножко подвинуть свою цифру в предполагаемую сторону.В итоге победитель квартала может ни разу не занять первое место ни в одном туре, зато по результату всего квартала оказаться победителем.Ну и понятно, что для него не может быть ориентиром типа я, когда я сместился с 18го на 6е место.Ему нужно сокращать разрыв не со мной а с конкурентами впереди.
ПС лично я не преследую такую тактику, но ничего против других не имею.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.Но отдаю им должное в более высоком азарте при голосовании.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15332
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 1657 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:36
orest
Совсем не каламбур,очень отчётливо ты описал ситуацию и перспективы.В этот раз совпадение с моими мыслями 90+%.Я только всё же допускаю некоторые непродолжительные беспорядки с последствиями в тот самый момент как ты говоришь, противостояния.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15332
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 1657 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:43
Vitl написав:
.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.
Проведу опитування.
Любі друзі,учасники конкурсу.Ставимо плюс під цим повідомленням ті,кому дійсно допомогло і стало зручніше,що сьогодні треба дати прогноз не до 18.00 а до 24.00.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16833
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 2233 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:46
Vitl написав:
.В итоге победитель квартала может ни разу не занять первое место ни в одном туре, зато по результату всего квартала оказаться победителем.
Це не Вас у ВУЗі називали - Капітан очевидність.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16833
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 2233 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:48
Faceless написав:
prodigy написав:[
там снятие средств однократное до 10к гривен в месяц без комиссии, зачем тогда хранить там больше?
в плане заработка на гривне(пока тренд не поменялся) считаю, что недельные депозиты в Укрэксиме под 12% будет интересней (для страховки можно сумму разбить на 4 части (чтобы в случае резкой смены курса 25% можно снять практически сразу или на след.день)
10к это в самом дешёвом пакете, в Платинум Блек в разы больше, но, главное, зачем банкомат, если в кассе почти без лимита по сумме дважды в месяц бесплатно, по СЭП 150к бесплатно.
в кассах Альфа-банка(из личного опыта и при наличии старых многолетних связей)можно снять 20000-25000 грн максимум (это смешная сумма для заработка, ну хотя пол-лимона)
12% на остаток -тоже не подходит, 12% если деньги пролежали полный месяц
а СЭП каким боком до кэша?
вывод: удобная карта для работы и хранения малых сумм до 10-20к
напоминаю, что речь о заработке (т.е. не 500грн кэшбека, а хотя бы 150-200 долл в месяц)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4911
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2077 раз.
- Подякували: 1390 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:23
prodigy написав:
в кассах Альфа-банка(из личного опыта и при наличии старых многолетних связей)можно снять 20000-25000 грн максимум (это смешная сумма для заработка, ну хотя пол-лимона)
Видимо это просто ваш личный негативный опыт. Снимаются на ура средства большие и на порядок, но естессвенно по предзаказу
prodigy написав:
12% на остаток -тоже не подходит, 12% если деньги пролежали полный месяц
Опять не так, 12% за каждый день после проведения по счету. Это не Прозапас УкрГаза или Накопительный УкрСиба, где процент начисляется на минимальный остаток за месяц.
prodigy написав:
а СЭП каким боком до кэша?
Тем что можно легко и быстро вывести в другой банк, где проще снять или лучше условия или безопаснее. Не обязательно ж только в кеш выходить.
prodigy написав:
вывод: удобная карта для работы и хранения малых сумм до 10-20к
Для 10-20к подходит вообще любая карта, это не суммы.
По ПлатинумБлек до 30 000 грн в мес через банкомат, без лимита по суммам но дважды в месяц в кассе (и не надо про 20-25 тыс максимум). С нормальными остатками вас деают "ключевым клиентом" с персональным менеджером, с которым можно договорится почти о чем угодно.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23438
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5351 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:25
tea написав: Vitl написав:
.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.
Проведу опитування.
Любі друзі,учасники конкурсу.Ставимо плюс під цим повідомленням ті,кому дійсно допомогло і стало зручніше,що сьогодні треба дати прогноз не до 18.00 а до 24.00.
хочу обратить внимание, что прогноз на 15 число каждого месяца , а не на середину месяца(14) ...не надо путаться 15-е число на весь год
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4911
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2077 раз.
- Подякували: 1390 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:33
orest написав:UEG_U_
Пурген декларував,що він живе на Закарпатті. З фінансів пішов давно, перебивався блогами на різних ресурсах, навіть ніби і в мордокнизі, але писав явну туфту. Чи не пробуєте і Ви тролити тему і учасників?
Трохи роздумів про результати виборів і профільні результати тих результатів (трохи у Вашому стилі, нє?)
Перш за все, треба зрозуміти, що обіцянки,які зараз роздають кандидати, включаючи п’ятірку фаворитів, не мають нічого спільного з можливостями і компетенцією президента. Всі їх скорочення, розширення, підняття, скасування і реструктуризації є в компетенції парламенту і КМ, а якщо ще й президентська вертикаль не захоче слухати до заміни… Тому, всі теперішні обіцянки –це приціл на місця в парламенті (це стосується і Зеленського і Садового і всіх решта). Крім того, наша історія не знає випадків, коли переможець виконує обіцянки. Наступний (-на) не стане винятком. А період між президентськими і парламентськими буде часом максимального протистояння, який не сприятиме економічній і фінансовій стабільності.
Для сміху, можна спробувати спрогнозувати, що будуть робити, в разі перемоги, топи рейтингу, але перед тим розглянемо фундамент:
- бюджет дефіцитний
- пенсійний фонд дефіцит під 170 млрд, фонд гарантування – за різними оцінками від 50 до 100 млрд
- торговий баланс мінус 200-300 млрд, платіжний в плюсі тільки через зовнішні позики і перекази заробітчан, що може пересохнути дуже швидко
- демографічний фактор і міграція спричиняють те, що кількість пенсіонерів в два рази (а швидше і більше) більша за працюючих і дисбаланс росте. Нажаль, хтось прорахувався, виїжджають швидше ніж вмирають
- за сприяння (гляньте на преференції Миронівському хлібопродукту, ДТЕКу і іншим) чи невтручання влади монополії продовжують блокувати розвиток і знищувати малий і середній бізнес (якось пару років тому детально описував процес і причини), що робить економіку слабкою і безперспективною
- дерибанити бюджет і природні ресурси у владі і зараз значно вигідніше ніж будь-який бізнес
- піраміда ОВДП, яка паралізувала банківський сектор, кредитування, економіку
- мита ЄС на метал
- найімовірніше, значно гірший врожай
- криза в ЄС (якщо не розкол), мало прогнозовані травневі вибори в європарламент
Що будуть робити переможці президентської гонки, автори солодких обіцянок. І то це в разі перемоги їх політ сили у парламентських виборах, бо всі інші варіанти не прогнозовані (відкриту повномасштабну агресію Росії не розглядаю, вона дуже мало імовірна).
1 теперішні продовжать розпочате, особливих траблів протягом найближчого року не бачу, якщо не зовнішні фактори
2 леді ю, вступить у важкі переговори з зовнішніми донорами і кремлем, заморозка фінансування (зовнішніх позик), конфлікт з папєрєдніками за ресурси і потоки, затяжна політична криза. Ризики для курсу
3 колишній полковник, шестірка клану Пінчука-Кучми. Якщо швидко домовиться з сліпим трастом і поділить потоки – практично перший варіант
4 раптом екс регіонали. Напевно схочуть показати швидке пАкращення на початках. Відкриють власному бізнесу дорогу в ТС, що оживить частину економіки. Може бути певне зміцнення грн.
5 Зеленський, як не дивно,може бути найкращим варіантом. Враховуючи креативність, сміливість,працездатність і успішність команди Коломойського (Приватбанк, Буковель, плюси і все гіперуспішне з нуля) можуть щось зробити, якщо це буде в планах. А ще якщо Коломойський-Боголюбов заручаться підтримкою світового єврейства…Але на перших порах гривня може ослабнути через конфлікт з попередниками і реалії економіки…
Все стосується перспективи до року.
Сорі за каламбур, не має часу на великий і більш аргументований текст…
На фейсбуку багато пургенів. Та рідне місто не завжди користувачи вказують....
Я більш "Секретні матеріали" полюбляв. В останній час - детективи. А фентезі(казали про троллінг) - то ні, бо в останні 5 місяців у мене життя - як у фентезі. То думав у пургена й про це запитати теж. До того ж опосередковано по темі пишу тільки в вихідний. А чисто по темі - можу і в звичайний день...принаймні до тих пір поки "свої крохи не розкидав по арендах".
Тож я не Пурген і не Козак-Характерник. І обліковий запис у мене один. Нехай модератори перевірять та підтвердять!
-
UEG_U_
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 27.11.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:39
Faceless
30к или 20к это копейки когда 1000-2000к в игре
в кэш выходить обязательно_потому как покупать валюту дешевле за кэш
п.с. вы сами подтвердили, что по предзакзу
нодепозит банк обязан вернуть в срок
а ваш устный(или письменный) предзаказ формльно ни к чему банк не обязывает
а в прочем, если "большая игра" why not alfa?
раскидать миллионы по разным банкам и течении 7 недель устроить джаз
п.с. 2 -у банков сейчас напряг с наличной гривной(и это почти у всех, кроме...не скажу где (это 4 банка) пусть каждый определит какие
понадобилось в пятницу поменять крупную сумму и объездил 6-7 отделений одного крупного банка (который работает с этой валютой), включая центральное и нигде нет гривны (скажем так- нет даже 10к гривен для обмена), всё "под заказ" за пару дней
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4911
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2077 раз.
- Подякували: 1390 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:16
Смотрю я на этот укрепляжетренд и чем дальше тем больше он внушает опасения. Как только к нему привыкнут - так он и закончится, причем довольно резко. Тем более в том же феврали какие-никакие, а выплаты - не рекордные, но и не копеечные.
С другой стороны - и сезонный укрепляж, те же продажи валюты аграриями под скорую посевную, продажи валютных заначек под выборы - хотя думаю их основная часть уже прошла. За вторую часть января укрепились очень резво, нал ушел ниже МБ.
Потому, с одной стороны, ожидаю продолжение тренда, но примерно вдвое медленнее, плюс некоторое выравнивание между МБ и наличкой.
Так что прогноз 27,37 на 14.02
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23438
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5351 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|