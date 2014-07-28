orest написав:

Пурген декларував,що він живе на Закарпатті. З фінансів пішов давно, перебивався блогами на різних ресурсах, навіть ніби і в мордокнизі, але писав явну туфту. Чи не пробуєте і Ви тролити тему і учасників?Трохи роздумів про результати виборів і профільні результати тих результатів (трохи у Вашому стилі, нє?)Перш за все, треба зрозуміти, що обіцянки,які зараз роздають кандидати, включаючи п’ятірку фаворитів, не мають нічого спільного з можливостями і компетенцією президента. Всі їх скорочення, розширення, підняття, скасування і реструктуризації є в компетенції парламенту і КМ, а якщо ще й президентська вертикаль не захоче слухати до заміни… Тому, всі теперішні обіцянки –це приціл на місця в парламенті (це стосується і Зеленського і Садового і всіх решта). Крім того, наша історія не знає випадків, коли переможець виконує обіцянки. Наступний (-на) не стане винятком. А період між президентськими і парламентськими буде часом максимального протистояння, який не сприятиме економічній і фінансовій стабільності.Для сміху, можна спробувати спрогнозувати, що будуть робити, в разі перемоги, топи рейтингу, але перед тим розглянемо фундамент:- бюджет дефіцитний- пенсійний фонд дефіцит під 170 млрд, фонд гарантування – за різними оцінками від 50 до 100 млрд- торговий баланс мінус 200-300 млрд, платіжний в плюсі тільки через зовнішні позики і перекази заробітчан, що може пересохнути дуже швидко- демографічний фактор і міграція спричиняють те, що кількість пенсіонерів в два рази (а швидше і більше) більша за працюючих і дисбаланс росте. Нажаль, хтось прорахувався, виїжджають швидше ніж вмирають- за сприяння (гляньте на преференції Миронівському хлібопродукту, ДТЕКу і іншим) чи невтручання влади монополії продовжують блокувати розвиток і знищувати малий і середній бізнес (якось пару років тому детально описував процес і причини), що робить економіку слабкою і безперспективною- дерибанити бюджет і природні ресурси у владі і зараз значно вигідніше ніж будь-який бізнес- піраміда ОВДП, яка паралізувала банківський сектор, кредитування, економіку- мита ЄС на метал- найімовірніше, значно гірший врожай- криза в ЄС (якщо не розкол), мало прогнозовані травневі вибори в європарламентЩо будуть робити переможці президентської гонки, автори солодких обіцянок. І то це в разі перемоги їх політ сили у парламентських виборах, бо всі інші варіанти не прогнозовані (відкриту повномасштабну агресію Росії не розглядаю, вона дуже мало імовірна).1 теперішні продовжать розпочате, особливих траблів протягом найближчого року не бачу, якщо не зовнішні фактори2 леді ю, вступить у важкі переговори з зовнішніми донорами і кремлем, заморозка фінансування (зовнішніх позик), конфлікт з папєрєдніками за ресурси і потоки, затяжна політична криза. Ризики для курсу3 колишній полковник, шестірка клану Пінчука-Кучми. Якщо швидко домовиться з сліпим трастом і поділить потоки – практично перший варіант4 раптом екс регіонали. Напевно схочуть показати швидке пАкращення на початках. Відкриють власному бізнесу дорогу в ТС, що оживить частину економіки. Може бути певне зміцнення грн.5 Зеленський, як не дивно,може бути найкращим варіантом. Враховуючи креативність, сміливість,працездатність і успішність команди Коломойського (Приватбанк, Буковель, плюси і все гіперуспішне з нуля) можуть щось зробити, якщо це буде в планах. А ще якщо Коломойський-Боголюбов заручаться підтримкою світового єврейства…Але на перших порах гривня може ослабнути через конфлікт з попередниками і реалії економіки…Все стосується перспективи до року.Сорі за каламбур, не має часу на великий і більш аргументований текст…