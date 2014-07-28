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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1337133813391340>
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:29

Ладно, открою маленькую хитрость в голосовании.Раз Чай прожужжал тут неоднократно о тактике ожидания конкурентов, то объясню для многих, что по чём.Итак, мы боремся за первое место.Но есть первое место в отдельном туре и в общем в квартале.И тактика борьбы отличается.Если в отдельном туре неоходимо просто угадать как можно ближе к истине цифру, то в общем зачёте всё иначе.Там главной задачей является сокращение разницы промаха между ближайшими лидирующими конкурентами.Поэтому и становится важно дать прогноз более точно чем они.А это сделать легче, зная их результат, просто немножко подвинуть свою цифру в предполагаемую сторону.В итоге победитель квартала может ни разу не занять первое место ни в одном туре, зато по результату всего квартала оказаться победителем.Ну и понятно, что для него не может быть ориентиром типа я, когда я сместился с 18го на 6е место.Ему нужно сокращать разрыв не со мной а с конкурентами впереди.
ПС лично я не преследую такую тактику, но ничего против других не имею.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.Но отдаю им должное в более высоком азарте при голосовании.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:36

orest

Совсем не каламбур,очень отчётливо ты описал ситуацию и перспективы.В этот раз совпадение с моими мыслями 90+%.Я только всё же допускаю некоторые непродолжительные беспорядки с последствиями в тот самый момент как ты говоришь, противостояния.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:43

  Vitl написав:.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.

Проведу опитування. :mrgreen:
Любі друзі,учасники конкурсу.Ставимо плюс під цим повідомленням ті,кому дійсно допомогло і стало зручніше,що сьогодні треба дати прогноз не до 18.00 а до 24.00.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:46

  Vitl написав:.В итоге победитель квартала может ни разу не занять первое место ни в одном туре, зато по результату всего квартала оказаться победителем.

Це не Вас у ВУЗі називали - Капітан очевидність. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:48

  Faceless написав:
prodigy написав:[
там снятие средств однократное до 10к гривен в месяц без комиссии, зачем тогда хранить там больше?

в плане заработка на гривне(пока тренд не поменялся) считаю, что недельные депозиты в Укрэксиме под 12% будет интересней (для страховки можно сумму разбить на 4 части (чтобы в случае резкой смены курса 25% можно снять практически сразу или на след.день)
10к это в самом дешёвом пакете, в Платинум Блек в разы больше, но, главное, зачем банкомат, если в кассе почти без лимита по сумме дважды в месяц бесплатно, по СЭП 150к бесплатно.


в кассах Альфа-банка(из личного опыта и при наличии старых многолетних связей)можно снять 20000-25000 грн максимум (это смешная сумма для заработка, ну хотя пол-лимона)

12% на остаток -тоже не подходит, 12% если деньги пролежали полный месяц
а СЭП каким боком до кэша?

вывод: удобная карта для работы и хранения малых сумм до 10-20к

напоминаю, что речь о заработке (т.е. не 500грн кэшбека, а хотя бы 150-200 долл в месяц)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:в кассах Альфа-банка(из личного опыта и при наличии старых многолетних связей)можно снять 20000-25000 грн максимум (это смешная сумма для заработка, ну хотя пол-лимона)

Видимо это просто ваш личный негативный опыт. Снимаются на ура средства большие и на порядок, но естессвенно по предзаказу
  prodigy написав:12% на остаток -тоже не подходит, 12% если деньги пролежали полный месяц

Опять не так, 12% за каждый день после проведения по счету. Это не Прозапас УкрГаза или Накопительный УкрСиба, где процент начисляется на минимальный остаток за месяц.
  prodigy написав:а СЭП каким боком до кэша?

Тем что можно легко и быстро вывести в другой банк, где проще снять или лучше условия или безопаснее. Не обязательно ж только в кеш выходить.
  prodigy написав:вывод: удобная карта для работы и хранения малых сумм до 10-20к

Для 10-20к подходит вообще любая карта, это не суммы.
По ПлатинумБлек до 30 000 грн в мес через банкомат, без лимита по суммам но дважды в месяц в кассе (и не надо про 20-25 тыс максимум). С нормальными остатками вас деают "ключевым клиентом" с персональным менеджером, с которым можно договорится почти о чем угодно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:25

  tea написав:
  Vitl написав:.Понятно, что теперь при времени 24_00 им стало неудобно ждать поздний час. Но мы не преследовали им усложнить жизнь, пусть извинят, зато многим другим стало удобней.

Проведу опитування. :mrgreen:
Любі друзі,учасники конкурсу.Ставимо плюс під цим повідомленням ті,кому дійсно допомогло і стало зручніше,що сьогодні треба дати прогноз не до 18.00 а до 24.00.


хочу обратить внимание, что прогноз на 15 число каждого месяца , а не на середину месяца(14) ...не надо путаться 15-е число на весь год
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:33

  orest написав:UEG_U_ Пурген декларував,що він живе на Закарпатті. З фінансів пішов давно, перебивався блогами на різних ресурсах, навіть ніби і в мордокнизі, але писав явну туфту. Чи не пробуєте і Ви тролити тему і учасників?
Трохи роздумів про результати виборів і профільні результати тих результатів (трохи у Вашому стилі, нє?)
Перш за все, треба зрозуміти, що обіцянки,які зараз роздають кандидати, включаючи п’ятірку фаворитів, не мають нічого спільного з можливостями і компетенцією президента. Всі їх скорочення, розширення, підняття, скасування і реструктуризації є в компетенції парламенту і КМ, а якщо ще й президентська вертикаль не захоче слухати до заміни… Тому, всі теперішні обіцянки –це приціл на місця в парламенті (це стосується і Зеленського і Садового і всіх решта). Крім того, наша історія не знає випадків, коли переможець виконує обіцянки. Наступний (-на) не стане винятком. А період між президентськими і парламентськими буде часом максимального протистояння, який не сприятиме економічній і фінансовій стабільності.
Для сміху, можна спробувати спрогнозувати, що будуть робити, в разі перемоги, топи рейтингу, але перед тим розглянемо фундамент:
- бюджет дефіцитний
- пенсійний фонд дефіцит під 170 млрд, фонд гарантування – за різними оцінками від 50 до 100 млрд
- торговий баланс мінус 200-300 млрд, платіжний в плюсі тільки через зовнішні позики і перекази заробітчан, що може пересохнути дуже швидко
- демографічний фактор і міграція спричиняють те, що кількість пенсіонерів в два рази (а швидше і більше) більша за працюючих і дисбаланс росте. Нажаль, хтось прорахувався, виїжджають швидше ніж вмирають
- за сприяння (гляньте на преференції Миронівському хлібопродукту, ДТЕКу і іншим) чи невтручання влади монополії продовжують блокувати розвиток і знищувати малий і середній бізнес (якось пару років тому детально описував процес і причини), що робить економіку слабкою і безперспективною
- дерибанити бюджет і природні ресурси у владі і зараз значно вигідніше ніж будь-який бізнес
- піраміда ОВДП, яка паралізувала банківський сектор, кредитування, економіку
- мита ЄС на метал
- найімовірніше, значно гірший врожай
- криза в ЄС (якщо не розкол), мало прогнозовані травневі вибори в європарламент
Що будуть робити переможці президентської гонки, автори солодких обіцянок. І то це в разі перемоги їх політ сили у парламентських виборах, бо всі інші варіанти не прогнозовані (відкриту повномасштабну агресію Росії не розглядаю, вона дуже мало імовірна).
1 теперішні продовжать розпочате, особливих траблів протягом найближчого року не бачу, якщо не зовнішні фактори
2 леді ю, вступить у важкі переговори з зовнішніми донорами і кремлем, заморозка фінансування (зовнішніх позик), конфлікт з папєрєдніками за ресурси і потоки, затяжна політична криза. Ризики для курсу
3 колишній полковник, шестірка клану Пінчука-Кучми. Якщо швидко домовиться з сліпим трастом і поділить потоки – практично перший варіант
4 раптом екс регіонали. Напевно схочуть показати швидке пАкращення на початках. Відкриють власному бізнесу дорогу в ТС, що оживить частину економіки. Може бути певне зміцнення грн.
5 Зеленський, як не дивно,може бути найкращим варіантом. Враховуючи креативність, сміливість,працездатність і успішність команди Коломойського (Приватбанк, Буковель, плюси і все гіперуспішне з нуля) можуть щось зробити, якщо це буде в планах. А ще якщо Коломойський-Боголюбов заручаться підтримкою світового єврейства…Але на перших порах гривня може ослабнути через конфлікт з попередниками і реалії економіки…
Все стосується перспективи до року.
Сорі за каламбур, не має часу на великий і більш аргументований текст…


На фейсбуку багато пургенів. Та рідне місто не завжди користувачи вказують....
Я більш "Секретні матеріали" полюбляв. В останній час - детективи. А фентезі(казали про троллінг) - то ні, бо в останні 5 місяців у мене життя - як у фентезі. То думав у пургена й про це запитати теж. До того ж опосередковано по темі пишу тільки в вихідний. А чисто по темі - можу і в звичайний день...принаймні до тих пір поки "свої крохи не розкидав по арендах".
Тож я не Пурген і не Козак-Характерник. І обліковий запис у мене один. Нехай модератори перевірять та підтвердять!
UEG_U_
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:39

Faceless
30к или 20к это копейки когда 1000-2000к в игре

в кэш выходить обязательно_потому как покупать валюту дешевле за кэш

п.с. вы сами подтвердили, что по предзакзу
нодепозит банк обязан вернуть в срок
а ваш устный(или письменный) предзаказ формльно ни к чему банк не обязывает

а в прочем, если "большая игра" why not alfa?
раскидать миллионы по разным банкам и течении 7 недель устроить джаз

п.с. 2 -у банков сейчас напряг с наличной гривной(и это почти у всех, кроме...не скажу где (это 4 банка) пусть каждый определит какие

понадобилось в пятницу поменять крупную сумму и объездил 6-7 отделений одного крупного банка (который работает с этой валютой), включая центральное и нигде нет гривны (скажем так- нет даже 10к гривен для обмена), всё "под заказ" за пару дней
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Смотрю я на этот укрепляжетренд и чем дальше тем больше он внушает опасения. Как только к нему привыкнут - так он и закончится, причем довольно резко. Тем более в том же феврали какие-никакие, а выплаты - не рекордные, но и не копеечные.
С другой стороны - и сезонный укрепляж, те же продажи валюты аграриями под скорую посевную, продажи валютных заначек под выборы - хотя думаю их основная часть уже прошла. За вторую часть января укрепились очень резво, нал ушел ниже МБ.
Потому, с одной стороны, ожидаю продолжение тренда, но примерно вдвое медленнее, плюс некоторое выравнивание между МБ и наличкой.
Так что прогноз 27,37 на 14.02
Faceless
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