А тут : viewtopic.php?p=4570506#p4570506 zzzzzz приводить факти, що більше ніж 80%, що є на таким вже і поганим показником без всяких слізних зойків про зраду Так хто з Вас м'яко кажучи сіє неправду? Га?
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
А тут : viewtopic.php?p=4570506#p4570506 zzzzzz приводить факти, що більше ніж 80%, що є на таким вже і поганим показником без всяких слізних зойків про зраду Так хто з Вас м'яко кажучи сіє неправду? Га?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:38
Мы оба правдивы )))
В одном случае в среднем за год, в другом случае - за последний месяц, по которому есть данные - за декабрь 2018 г.
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Ну Ви ж розумна людина і маєте втямити, що робити висновки про сплату комуналки на підставі одного, насиченого найпопулярнішими святами холодного місяця зими це не що інше як зрадофілія, а не об"єктивність. Чи не так?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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