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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1337133813391340
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?

А тут : viewtopic.php?p=4570506#p4570506 zzzzzz приводить факти, що більше ніж 80%, що є на таким вже і поганим показником без всяких слізних зойків про зраду :wink: Так хто з Вас м'яко кажучи сіє неправду? Га? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:38

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?

А тут : viewtopic.php?p=4570506#p4570506 zzzzzz приводить факти, що більше ніж 80%, що є на таким вже і поганим показником без всяких слізних зойків про зраду :wink: Так хто з Вас м'яко кажучи сіє неправду? Га? :wink:


Мы оба правдивы )))
В одном случае в среднем за год, в другом случае - за последний месяц, по которому есть данные - за декабрь 2018 г.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:В одном случае в среднем за год, в другом случае - за последний месяц,

Ну Ви ж розумна людина і маєте втямити, що робити висновки про сплату комуналки на підставі одного, насиченого найпопулярнішими святами холодного місяця зими це не що інше як зрадофілія, а не об"єктивність. Чи не так? :roll:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 1337133813391340
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