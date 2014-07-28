Faceless написав:

Смотрю я на этот укрепляжетренд и чем дальше тем больше он внушает опасения. Как только к нему привыкнут - так он и закончится, причем довольно резко. Тем более в том же феврали какие-никакие, а выплаты - не рекордные, но и не копеечные.С другой стороны - и сезонный укрепляж, те же продажи валюты аграриями под скорую посевную, продажи валютных заначек под выборы - хотя думаю их основная часть уже прошла. За вторую часть января укрепились очень резво, нал ушел ниже МБ.Потому, с одной стороны, ожидаю продолжение тренда, но примерно вдвое медленнее, плюс некоторое выравнивание между МБ и наличкой.Так что прогноз 27,37 на 14.02