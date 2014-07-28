Додано: Нед 03 лют, 2019 16:43

превышают прошлогодние из-за более холодной погоды

марте нас еще ожидают заморозки

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 30 января сократились до 11,24 млрд кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".К началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров. При этом темпы отбора газа из хранилищВ ходе визита в швейцарский Давос глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заверил, что стране хватит оставшихся запасов газа для спокойного похождения зимы.Вчера был день Бабака. В субботу, 2 февраля, сурок Тимка III не увидел своей тени.«Весна наступит, но, к сожалению, в. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле», — истолковала предсказания сурка сотрудница университета Надежда Токарская.в нашем регионе зимы как таковой в этом году еще не было (около 5 дней морозов и 2 дня снега). возможно при сильных морозах в марте придется докупить 1-1,5млрд газа (по спотовым ценам, в 2016 цена доходила до 1к долл)