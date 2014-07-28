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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1338133913401341>
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?

А тут : viewtopic.php?p=4570506#p4570506 zzzzzz приводить факти, що більше ніж 80%, що є на таким вже і поганим показником без всяких слізних зойків про зраду :wink: Так хто з Вас м'яко кажучи сіє неправду? Га? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:38

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?

А тут : viewtopic.php?p=4570506#p4570506 zzzzzz приводить факти, що більше ніж 80%, що є на таким вже і поганим показником без всяких слізних зойків про зраду :wink: Так хто з Вас м'яко кажучи сіє неправду? Га? :wink:


Мы оба правдивы )))
В одном случае в среднем за год, в другом случае - за последний месяц, по которому есть данные - за декабрь 2018 г.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:В одном случае в среднем за год, в другом случае - за последний месяц,

Ну Ви ж розумна людина і маєте втямити, що робити висновки про сплату комуналки на підставі одного, насиченого найпопулярнішими святами холодного місяця зими це не що інше як зрадофілія, а не об"єктивність. Чи не так? :roll:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:56

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:В одном случае в среднем за год, в другом случае - за последний месяц,

Ну Ви ж розумна людина і маєте втямити, що робити висновки про сплату комуналки на підставі одного, насиченого найпопулярнішими святами холодного місяця зими це не що інше як зрадофілія, а не об"єктивність. Чи не так? :roll:


Василь, в 20 веке уже 18-я зима и такой уровень оплаты в декабре - 58 процентов - отмечается впервые. Поэтому, конечно, наблюдаем, что будет дальше. Но с учетом, что с января часть тарифов в некоторых городах еще поднялись, я не очень представляю дальнейшую стратегию действий Гройсмана. А в мае еще пообещали поднять тариф на газ...
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:43

freeze
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 30 января сократились до 11,24 млрд кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

К началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров. При этом темпы отбора газа из хранилищ превышают прошлогодние из-за более холодной погоды.
В ходе визита в швейцарский Давос глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заверил, что стране хватит оставшихся запасов газа для спокойного похождения зимы.

Вчера был день Бабака. В субботу, 2 февраля, сурок Тимка III не увидел своей тени.
«Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле», — истолковала предсказания сурка сотрудница университета Надежда Токарская.
в нашем регионе зимы как таковой в этом году еще не было (около 5 дней морозов и 2 дня снега). возможно при сильных морозах в марте придется докупить 1-1,5млрд газа (по спотовым ценам, в 2016 цена доходила до 1к долл)


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Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:47

  prodigy написав:в нашем регионе зимы как таковой в этом году еще не было (около 5 дней морозов и 2 дня снега)


Я так не припоминаю такой теплой зимы в Одессе как в этом году. Идет третий месяц зимы, толком ни мороза не было, ни снега, завтра вообще обещает Синоптик + 11.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:56

Хто тут чекав Порошенка?
https://gordonua.com/news/politics/poro ... 10768.html
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:11

  freeze написав:
  prodigy написав:в нашем регионе зимы как таковой в этом году еще не было (около 5 дней морозов и 2 дня снега)


Я так не припоминаю такой теплой зимы в Одессе как в этом году. Идет третий месяц зимы, толком ни мороза не было, ни снега, завтра вообще обещает Синоптик + 11.


зимой от морозов часто помогает теплое море, но весной море наоборот тормозит приход весны(т.к. вода холодней воздуха и сильные туманы целыми неделями)
на февраль в Одессе без морозов(отлично, можно возобновить утренние пробежки )
если нас догонит зима, так это как всегда на первую половину апреля...
помню был 8 апреля 2007 в Киеве (темп. +21С, пчелы в Борисполе сады цветут возле терминала B)-приехал в Одессу: 3 дня тумана, утром +7С днем +10С
( погода как вчера)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:15

  Faceless написав:Смотрю я на этот укрепляжетренд и чем дальше тем больше он внушает опасения. Как только к нему привыкнут - так он и закончится, причем довольно резко. Тем более в том же феврали какие-никакие, а выплаты - не рекордные, но и не копеечные.
С другой стороны - и сезонный укрепляж, те же продажи валюты аграриями под скорую посевную, продажи валютных заначек под выборы - хотя думаю их основная часть уже прошла. За вторую часть января укрепились очень резво, нал ушел ниже МБ.
Потому, с одной стороны, ожидаю продолжение тренда, но примерно вдвое медленнее, плюс некоторое выравнивание между МБ и наличкой.
Так что прогноз 27,37 на 14.02


по идее, раз я купил доллары вчера по 27,50 (после продажи евро), то курс еще пару дней (минимум) вниз...до 27,37 не уверен, но 27,45 вполне реально
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:24

Фейслес вже прогноз дав.Добре.
Алекс2007 поки що ні.
Піду пару годин побігаю в футбол,може коли прийду,Алекс дасть прогноз?
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