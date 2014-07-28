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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1338133913401341
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:36

tea
тебе реально не фиг делать, не пиши всякуразну муть здесь... а то спрошу василя хде такие цены на бананы, в сильпо па 28...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:51

  tea написав:Фейслес вже прогноз дав.Добре.
Алекс2007 поки що ні.
Піду пару годин побігаю в футбол,може коли прийду,Алекс дасть прогноз?


Ех Чай, щоб Ви були здорові. :mrgreen:
От мій прогноз і грунтується він НЕ на тому хто раніше чи пізніше його дав; Перед тим як давати цифру обдумую її та аналізую різні варіанти розвитку.
Можна подумати, щось зміниться від того яке місце у табличці, ну тільки медальку випишуть можливо - але то взагалом, дитячий садок .

:arrow: Так от, на середину місяця 27.44. (чому так - скажу потім)

Але щоб ви не розслаблялись, можу і змінити до опівночі :lol:
Пійду чайку вип'ю.... :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:15

  Alex2007 написав:
  tea написав:Фейслес вже прогноз дав.Добре.
Алекс2007 поки що ні.
Піду пару годин побігаю в футбол,може коли прийду,Алекс дасть прогноз?


Ех Чай, щоб Ви були здорові. :mrgreen:
От мій прогноз і грунтується він НЕ на тому хто раніше чи пізніше його дав; Перед тим як давати цифру обдумую її та аналізую різні варіанти розвитку.
Можна подумати, щось зміниться від того яке місце у табличці, ну тільки медальку випишуть можливо - але то взагалом, дитячий садок .

:arrow: Так от, на середину місяця 27.44. (чому так - скажу потім)

Але щоб ви не розслаблялись, можу і змінити до опівночі :lol:
Пійду чайку вип'ю.... :D


давайте будем дальше ***ней страдать

только один прогноз от каждого (второй прогноз аннулируется)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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  #<1 ... 1338133913401341
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