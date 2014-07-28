tea
тебе реально не фиг делать, не пиши всякуразну муть здесь... а то спрошу василя хде такие цены на бананы, в сильпо па 28...
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:36
tea
тебе реально не фиг делать, не пиши всякуразну муть здесь... а то спрошу василя хде такие цены на бананы, в сильпо па 28...
а шо делать?
Додано: Нед 03 лют, 2019 17:51
Ех Чай, щоб Ви були здорові.
От мій прогноз і грунтується він НЕ на тому хто раніше чи пізніше його дав; Перед тим як давати цифру обдумую її та аналізую різні варіанти розвитку.
Можна подумати, щось зміниться від того яке місце у табличці, ну тільки медальку випишуть можливо - але то взагалом, дитячий садок .
Так от, на середину місяця 27.44. (чому так - скажу потім)
Але щоб ви не розслаблялись, можу і змінити до опівночі
Пійду чайку вип'ю....
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:15
давайте будем дальше ***ней страдать
только один прогноз от каждого (второй прогноз аннулируется)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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