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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1339134013411342>
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:36

tea
тебе реально не фиг делать, не пиши всякуразну муть здесь... а то спрошу василя хде такие цены на бананы, в сильпо па 28...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:51

  tea написав:Фейслес вже прогноз дав.Добре.
Алекс2007 поки що ні.
Піду пару годин побігаю в футбол,може коли прийду,Алекс дасть прогноз?


Ех Чай, щоб Ви були здорові. :mrgreen:
От мій прогноз і грунтується він НЕ на тому хто раніше чи пізніше його дав; Перед тим як давати цифру обдумую її та аналізую різні варіанти розвитку.
Можна подумати, щось зміниться від того яке місце у табличці, ну тільки медальку випишуть можливо - але то взагалом, дитячий садок .

:arrow: Так от, на середину місяця 27.44. (чому так - скажу потім)

Але щоб ви не розслаблялись, можу і змінити до опівночі :lol:
Пійду чайку вип'ю.... :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:15

  Alex2007 написав:
  tea написав:Фейслес вже прогноз дав.Добре.
Алекс2007 поки що ні.
Піду пару годин побігаю в футбол,може коли прийду,Алекс дасть прогноз?


Ех Чай, щоб Ви були здорові. :mrgreen:
От мій прогноз і грунтується він НЕ на тому хто раніше чи пізніше його дав; Перед тим як давати цифру обдумую її та аналізую різні варіанти розвитку.
Можна подумати, щось зміниться від того яке місце у табличці, ну тільки медальку випишуть можливо - але то взагалом, дитячий садок .

:arrow: Так от, на середину місяця 27.44. (чому так - скажу потім)

Але щоб ви не розслаблялись, можу і змінити до опівночі :lol:
Пійду чайку вип'ю.... :D


давайте будем дальше ***ней страдать

только один прогноз от каждого (второй прогноз аннулируется)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:59

Faceless
А можна вам задати питання:навіщо зтерли моє повідомлення на валютній гілці,що до курсу помісячно і до кінця року?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:02

Коллеги, Ваши мнения - как повлияет разрешение на онлайн обмен валюты?
7 февраля бакс:
-подорожает
-подешевеет
-будет двигаться +- по тренду
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

27.75 на середину
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:19

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, Ваши мнения - как повлияет разрешение на онлайн обмен валюты?
7 февраля бакс:
-подорожает
-подешевеет
-будет двигаться +- по тренду


Третье, т е почти никак.Тем более, что изменения курса сложно будет привязать к этому обмену.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:21

Важно

Коллеги, смотрю опять пошли споры и разборки...
На этот этап голосования всё уже решено,на следующий пжлста с завтрашнего дня можем устроить прения и большинством голосов вносить изменения.Это будет справедливо.С временем с опытом возникает потребность в изменениях, никто не против.Но делать мы это будем культурно и без драки :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:26

  tea написав:
  Vitl написав:.В итоге победитель квартала может ни разу не занять первое место ни в одном туре, зато по результату всего квартала оказаться победителем.

Це не Вас у ВУЗі називали - Капітан очевидність. :mrgreen:


Обращаю внимание и спрошу коллег.Мы голосовалкой балуемся уже третий год.У нас до появления Чая не было никогда подобных проблем и разногласий.я уже обращал на это внимание, сейчас повторяю.я вижу в этом умышленные действия.И более чем уверен, что наше собрание небольшой горстки независимых продвинутых людей кому то серпом по яйцам.Коллеги, если не пресекать подобные явления, то и тема и голосовалка просто развалятся на радость провокаторам.Если ситуация будет усугубляться, я подниму вопрос ребром... :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:39

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, Ваши мнения - как повлияет разрешение на онлайн обмен валюты?
7 февраля бакс:
-подорожает
-подешевеет
-будет двигаться +- по тренду

Мне почему-то кажется, что никак. Да и вообще, при, например, приватовских спредах 27,35/27,701 будет ли смысл в онлайн-обмене? А в ближайшее время, думаю, заработает Пр24 и, возможно, Ощад.

Да, чуть не забыл.
От стабильности придется отказаться. Ставить 28,56 - издеваться над собой и обществом. Но чтобы не очень сильно отклоняться, пусть будет 27,56. :)

Чай, Вы так серьезно относитесь к конкурсу, как будто корову собираетесь выиграть. :)
Да, и на меня не ориентируйтесь. Думаю, у меня и в этот раз будет завышенный прогноз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 лют, 2019 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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