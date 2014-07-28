tea
тебе реально не фиг делать, не пиши всякуразну муть здесь... а то спрошу василя хде такие цены на бананы, в сильпо па 28...
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:36
tea
тебе реально не фиг делать, не пиши всякуразну муть здесь... а то спрошу василя хде такие цены на бананы, в сильпо па 28...
а шо делать?
Додано: Нед 03 лют, 2019 17:51
Ех Чай, щоб Ви були здорові.
От мій прогноз і грунтується він НЕ на тому хто раніше чи пізніше його дав; Перед тим як давати цифру обдумую її та аналізую різні варіанти розвитку.
Можна подумати, щось зміниться від того яке місце у табличці, ну тільки медальку випишуть можливо - але то взагалом, дитячий садок .
Так от, на середину місяця 27.44. (чому так - скажу потім)
Але щоб ви не розслаблялись, можу і змінити до опівночі
Пійду чайку вип'ю....
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:15
давайте будем дальше ***ней страдать
только один прогноз от каждого (второй прогноз аннулируется)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:59
Faceless
А можна вам задати питання:навіщо зтерли моє повідомлення на валютній гілці,що до курсу помісячно і до кінця року?
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:02
Коллеги, Ваши мнения - как повлияет разрешение на онлайн обмен валюты?
7 февраля бакс:
-подорожает
-подешевеет
-будет двигаться +- по тренду
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
27.75 на середину
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:19
Третье, т е почти никак.Тем более, что изменения курса сложно будет привязать к этому обмену.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:21
Важно
Коллеги, смотрю опять пошли споры и разборки...
На этот этап голосования всё уже решено,на следующий пжлста с завтрашнего дня можем устроить прения и большинством голосов вносить изменения.Это будет справедливо.С временем с опытом возникает потребность в изменениях, никто не против.Но делать мы это будем культурно и без драки
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:26
Обращаю внимание и спрошу коллег.Мы голосовалкой балуемся уже третий год.У нас до появления Чая не было никогда подобных проблем и разногласий.я уже обращал на это внимание, сейчас повторяю.я вижу в этом умышленные действия.И более чем уверен, что наше собрание небольшой горстки независимых продвинутых людей кому то серпом по яйцам.Коллеги, если не пресекать подобные явления, то и тема и голосовалка просто развалятся на радость провокаторам.Если ситуация будет усугубляться, я подниму вопрос ребром...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:39
Мне почему-то кажется, что никак. Да и вообще, при, например, приватовских спредах 27,35/27,701 будет ли смысл в онлайн-обмене? А в ближайшее время, думаю, заработает Пр24 и, возможно, Ощад.
Да, чуть не забыл.
От стабильности придется отказаться. Ставить 28,56 - издеваться над собой и обществом. Но чтобы не очень сильно отклоняться, пусть будет 27,56.
Чай, Вы так серьезно относитесь к конкурсу, как будто корову собираетесь выиграть.
Да, и на меня не ориентируйтесь. Думаю, у меня и в этот раз будет завышенный прогноз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 лют, 2019 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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