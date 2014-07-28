Додано: Нед 03 лют, 2019 19:40

Vitl написав: У нас до появления Чая не было никогда подобных проблем и разногласий.я уже обращал на это внимание, сейчас повторяю.я вижу в этом умышленные действия. У нас до появления Чая не было никогда подобных проблем и разногласий.я уже обращал на это внимание, сейчас повторяю.я вижу в этом умышленные действия.

Думаю, что нет злого умысла )))Это же Ахтырка, неуловимый аромат провинции, непосредственность, он не хочет ругаться, он так разговаривает.Как-то Фаина Георгиевна Раневская, прознав о том, что ее давний друг драматург Николай Эрдман отправляется в гости к самой Щепкиной-Куперник, напросилась пойти вместе с ним. Зная пристрастие Раневской к ненормативной лексике, Эрдман строго-настрого предупредил актрису о том, чтобы она в гостях тщательно следила за своей речью.Когда Щепкина-Куперник с гостями стала обсуждать персону Книппер, «градус» разговора за столом повысился, все немного завелись, единодушно осуждая Ольгу Леонардовну за наплевательское отношение к Антону Павловичу и вообще за легкомыслие. Ощутив опасность ситуации, Николай Эрдман обеспокоенно покосился на Раневскую, но было уже поздно.— Татьяна Львовна, а ведь Ольга Книппер — бл…дь, — категорично заявила Фаина Георгиевна, — полнейшая бл…дь!Рубанув правду-матку, Раневская сама обмерла от страха, подумав, что сейчас ей откажут от дома!Все приживалки истово перекрестились, после чего каждая смиренно сказала:— Истинно ты говоришь, матушка, бл…дь.— Рот на замок! — прикрикнула хозяйка дома, и приживалки тут же смолкли. После чего изысканная Татьяна Львовна всплеснула ручками и очень буднично, со знанием дела воскликнула:— И вправду, бл…дь, последняя бл…дь!..Так и у нас в компании, сидели, вели светские беседы, вдруг Чай - бац и смута.