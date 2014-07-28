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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1339134013411342
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:40

  Vitl написав:У нас до появления Чая не было никогда подобных проблем и разногласий.я уже обращал на это внимание, сейчас повторяю.я вижу в этом умышленные действия.


Думаю, что нет злого умысла )))
Это же Ахтырка, неуловимый аромат провинции, непосредственность, он не хочет ругаться, он так разговаривает.

Как-то Фаина Георгиевна Раневская, прознав о том, что ее давний друг драматург Николай Эрдман отправляется в гости к самой Щепкиной-Куперник, напросилась пойти вместе с ним. Зная пристрастие Раневской к ненормативной лексике, Эрдман строго-настрого предупредил актрису о том, чтобы она в гостях тщательно следила за своей речью.
Когда Щепкина-Куперник с гостями стала обсуждать персону Книппер, «градус» разговора за столом повысился, все немного завелись, единодушно осуждая Ольгу Леонардовну за наплевательское отношение к Антону Павловичу и вообще за легкомыслие. Ощутив опасность ситуации, Николай Эрдман обеспокоенно покосился на Раневскую, но было уже поздно.
— Татьяна Львовна, а ведь Ольга Книппер — бл…дь, — категорично заявила Фаина Георгиевна, — полнейшая бл…дь!
Рубанув правду-матку, Раневская сама обмерла от страха, подумав, что сейчас ей откажут от дома!
Все приживалки истово перекрестились, после чего каждая смиренно сказала:
— Истинно ты говоришь, матушка, бл…дь.
— Рот на замок! — прикрикнула хозяйка дома, и приживалки тут же смолкли. После чего изысканная Татьяна Львовна всплеснула ручками и очень буднично, со знанием дела воскликнула:
— И вправду, бл…дь, последняя бл…дь!..

Так и у нас в компании, сидели, вели светские беседы, вдруг Чай - бац и смута.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:42

  Vitl написав:Коллеги, смотрю опять пошли споры и разборки...
На этот этап голосования всё уже решено,на следующий пжлста с завтрашнего дня можем устроить прения и большинством голосов вносить изменения.Это будет справедливо.С временем с опытом возникает потребность в изменениях, никто не против.Но делать мы это будем культурно и без драки :D


никакой драки-только избиение лежачих :mrgreen:

а если серьезно, чай троллит тебя, Алекс чая -вот и все
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:44

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

продублирую свой прогноз озвученный ранее на стр 1325 (чтобы не потерялся) 27,30.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 лют, 2019 19:44, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:44

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

sinus написав:Faceless
А можна вам задати питання:навіщо зтерли моє повідомлення на валютній гілці,що до курсу помісячно і до кінця року?
Яке це? Щось не прмгадую
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:54

freeze
Спасибо за исторический анекдот.
Повеселили! :lol:

Vitl, не бери в голову. Условия вполне нормальные. Разрешили до 24.00 - ну и что? Если кому-то хочется тянуть до последнего, так это можно было делать и до 18.00. Ничего не меняется. Если кому-то хочется пусть тянет и даже меняет прогноз. Практика показала, что все могут ошибаться и даже все вместе.
В этот раз решили протянуть до 03.02 - опять же, ну и что? За воскресенье ничего не поменялось и не могло. Определяющую роль играет МБ, а его в воскресенье нет.
Если Чай благодаря своей тактике сумеет выиграть корову, то и ветер ему в паруса. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:09

  Vitl написав:UEG_U_

Мне, и насколько знаю, очень многим, нравится кока кола и пепси кола как обычные напитки.Их вкус действительно уникален.Я не вдаюсь в подробности, что там в составе, чтобы меня это не муляло.Напитки эти также имеют вред, но несравнимый со спиртными.Есть такая поговорка- дышать тоже вредно.Окислительные процессы с последствиями.Но без дыхания никуда.поэтому каждый выбирает своё меньшее зло.

Дякую за відповідь, але я мав на увазі насамперед корисність від вживання в контексті нашої теми прогнозування, а не смак. Як відомо (у тому числі) легальні наркотичні засоби в мікродозах (якщо справді листя коки входять до напою) можуть допомогати осягати змінених станів, в яких психіка функціонує не так як завжди. Є припущення, що такі стани можуть бути "ресурсними" (корисними для виконання тої чи іншої справи), але тут дуже тонка "грань"...
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:18

  UEG_U_ написав:якщо справді листя коки входять до напою


70 лет как не входят )))
И даже не только коки там нет, но и колы.
Давно вместо кофеина из орехов колы, добавляют синтетический кофеин.
Так что кока-кола - это просто ностальгическое название )))
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