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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:37
sinus написав: Faceless написав:
sinus написав:Faceless
А можна вам задати питання:навіщо зтерли моє повідомлення на валютній гілці,що до курсу помісячно і до кінця року?
Яке це? Щось не прмгадую
Валютный рынок в контексте-стор.455,там залишилось тільки те,як Sani та Яша завершили обговорення зтертого мого повідомлення про курс валют на два тиждні вперед,до виборів,влітку і восени.
Якщо вам ця інформація не потрібна, то ви повідомте мене про це, я залишу іі тоді в іншому місці.
Синус, Ты вроде вангуешь неплохо, какие твои ожидания по курсу на ближайший месяц. Дякую
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сірий
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:01
freeze
Думаю, что нет злого умысла )))
Я в общем тоже так думаю, но иногда находятся поводы усомниться.Конечно уверен, что всё будет ок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:04
ЛАД написав:freeze
Спасибо за исторический анекдот.
Повеселили! Vitl
, не бери в голову. Условия вполне нормальные. Разрешили до 24.00 - ну и что? Если кому-то хочется тянуть до последнего, так это можно было делать и до 18.00. Ничего не меняется. Если кому-то хочется пусть тянет и даже меняет прогноз. Практика показала, что все могут ошибаться и даже все вместе.
В этот раз решили протянуть до 03.02 - опять же, ну и что? За воскресенье ничего не поменялось и не могло. Определяющую роль играет МБ, а его в воскресенье нет.
Если Чай благодаря своей тактике сумеет выиграть корову, то и ветер ему в паруса.
Так я уже три дня пишу почти то же самое.Лично мне без разницы и время и перепрогноз и дата на день раньше-позже.И при этом не могу понять. почему другим охота на эти темы бодаться.Ну с 24_00 разобрались, долго ждать конкурентов, но это издержки тактики, т е личные проблемы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:05
Alex2007 написав: tea написав:
Фейслес вже прогноз дав.Добре.
Алекс2007 поки що ні.
Ех Чай, щоб Ви були здорові. От мій прогноз і грунтується він НЕ на тому хто раніше чи пізніше його дав
; Перед тим як давати цифру обдумую її та аналізую різні варіанти розвитку.
Так от, на середину місяця 27.44
.
Вам простіше,бо не треба на когось орієнтуватись,адже Ви на 1 місці.
Тепер і я дам прогноз.
Мій прогноз - 27.32.
Чому - обгрунтую завтра.
П.С.Якщо до опівночі Фейслес або Алекс2007 змінять прогноз,то,не виключено,що і я зміню.
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tea
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:08
Ну молодцы, долго обсуждали время и все отстрелялись заранее.Всем победы,хотя она будет одна.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:09
tea
Чому - обгрунтую завтра.
Вот тут согласен.Я тоже завтра кое что подброшу.Заранее не хотел давать подсказку. всёж мы соревнуемся.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:10
ЛАД написав:
Чай, Вы так серьезно относитесь к конкурсу, как будто корову собираетесь выиграть.
Маєте рацію.
Справді серйозно відношусь.
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tea
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:33
Vitl написав:
Коллеги, смотрю опять пошли споры и разборки...
На этот этап голосования всё уже решено,на следующий пжлста с завтрашнего дня можем устроить прения и большинством голосов вносить изменения.Это будет справедливо.
А сенс знову вносити зміни?
Ну Ви ж написали - можна голосувати до 24.00 і змінювати прогноз всього раз.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:44
tea написав: Vitl написав:
Коллеги, смотрю опять пошли споры и разборки...
На этот этап голосования всё уже решено,на следующий пжлста с завтрашнего дня можем устроить прения и большинством голосов вносить изменения.Это будет справедливо.
А сенс знову вносити зміни?
Ну Ви ж написали - можна голосувати до 24.00 і змінювати прогноз всього раз.
Сенсу тоже не вижу.На момент всё достаточно отлажено.К сож мы большое внимание уделили этим мелочам и упустили более важное,а это обоснования прогнозов.Только некоторые участники его дали.Так что за нами с тобой обещанное завтра.И других попрошу высказывать , почему даёте определённые цифры.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:50
Если допустить что идёт сезонное укрепление и нац.банк сдерживает резкое падение курса (заодно выкупает "лишнюю" валюту), то у любого сдерживания логично есть некий "коридор" (в границах которого что-либо сдерживается), вероятно формализованный какими то внутренними инструкциями, поэтому количественно измеримый. Я полагаю этот коридор (на который нац.банк разрешает укрепление) примерно 15коп в неделю, то есть мой прогноз минус 30 коп за 2 недели.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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vitaliian
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