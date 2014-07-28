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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:12
Мой прогноз на 14.02 - 27,48
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:13
Vitl написав: tea написав:
Це не Вас у ВУЗі називали - Капітан очевидність.
Обращаю внимание и спрошу коллег.Мы голосовалкой балуемся уже третий год.У нас до появления Чая не было никогда подобных проблем и разногласий
.
Спробую обгрунтувати.
До цього три роки форумчани-учасники конкурсу давали прогнози і не парились.
І тут заходить Чай і каже - "Я планую виграти цей конкурс,в мене є своя тактика". І чесно розкриває тактику.Хлопці почухали ріпу і теж собі запланували виграти конкурс.Ну не всі,а може п"ята частина.
А Вітл ще й детально розписав - як в цілому виграти конкурс,не вигравши жодного етапу.
Хіба хтось до Чая тут ретельно планував виграти конкурс.
Я навіть не борюсь за медаль.Достатньо просто виграти.
Ну може Ляшко корову як приз дасть.Продам її Лібо.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:15
vitaliian
Вполне возможно, Вы правы.
Я поставил 27,56, т.к. допускаю временный отскок.
Ну и чтобы не были слишком уж однообразные цифры.
Корову, в отличие от Чая, выигрывать не планирую.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:16
vitaliian написав:
Если допустить что идёт сезонное укрепление и нац.банк сдерживает резкое падение курса (заодно выкупает "лишнюю" валюту), то у любого сдерживания логично есть некий "коридор" (в границах которого что-либо сдерживается), вероятно формализованный какими то внутренними инструкциями, поэтому количественно измеримый
. Полагаю этот коридор (на который нац.банк разрешает укрепление) примерно 15коп в неделю, то есть мой прогноз минус 30 коп за 2 недели. Если коридор можно высчитать, то остальные факторы слабо измеримые.
Что то в этом есть.Немного добавлю, что это может не коридор, а темп.Функцией нбу явл не допускать резких колебаний, поэтому им приходится выкупать на падении не дожидаясь ещё более низкого курса.Они регулируют темп падения доллара.Прчём глубина будет зависеть от предложения дальнейшего.Многие считают. что прошлый год 25,90, позапрошлый 25,50, значит это ок 26,50.Всё это вилами писано, если будет валить валюта, то можем кратковременно и ниже сходить.У них не регламентировано дно, им важно среднегодовой, на конец года, и вообще звр.
ПС поэтому кто слился и на депо имеют все шансы откупиться па 25
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:20
tea написав: Vitl написав: tea написав:
Це не Вас у ВУЗі називали - Капітан очевидність.
Обращаю внимание и спрошу коллег.Мы голосовалкой балуемся уже третий год.У нас до появления Чая не было никогда подобных проблем и разногласий
.
Спробую обгрунтувати.
До цього три роки форумчани-учасники конкурсу давали прогнози і не парились.
І тут заходить Чай і каже - "Я планую виграти цей конкурс,в мене є своя тактика". І чесно розкриває тактику.Хлопці почухали ріпу і теж собі запланували виграти конкурс.Ну не всі,а може п"ята частина.
А Вітл ще й детально розписав - як в цілому виграти конкурс,не вигравши жодного етапу.
Хіба хтось до Чая тут ретельно планував виграти конкурс.
Я навіть не борюсь за медаль.Достатньо просто виграти.
Ну може Ляшко корову як приз дасть.Продам її Лібо.
Хорошо.Чай , ты хороший игрок и форумчанин, но пжлста не каламуть воду
Ты ж сам видишь, что провокаторов хватает, не лей воду на их мельницу.Улучшения конкурса будем только приветствовать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:23
Vitl написав:
Хорошо.Чай , ты хороший игрок и форумчанин, но пжлста не каламуть воду
Ты ж сам видишь, что провокаторов хватает
, не лей воду на их мельницу.Улучшения конкурса будем только приветствовать.
Не бачу жодного провокатора,як і жодної провокації.
Все залежить від того - як відноситись до форумчан або їх повідомлень.
Іноді бувають гарячі дискусії на різні теми,не більше того.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:24
Vitl написав:
.У них не регламентировано дно,
в это как раз не очень верю, дно и темпы падения 99,9% согласовываются с нужными людьми, давая им возможность продавать дозировано валюту в феврале по 27,60 (и не допуская в один день слишком много валюты на меж.банк). Если бы нац.банк её не выкупал, курс был бы уже ниже 27, может быть даже 26. И выборы на этот расклад не влияют, нужные люди - крупные экспортеры и аграрии не меняются.
При существующей вертикали управления, курс не может быть рыночным. Рыночный когда учитываются интересы всех сторон.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 03 лют, 2019 22:49, всього редагувалось 5 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:27
Провидець написав:
А можна вам задати питання:навіщо зтерли моє повідомлення на валютній гілці,що до курсу помісячно і до кінця року
?
Провидець розписав курс помісячно на весь рік.
Теоретично,його можна включити в конкурс,адже курси ж написані.
Як-не-як - ще один цікавий конкурсант не завадить.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:29
сірий написав:
Синус, Ты вроде вангуешь неплохо, какие твои ожидания по курсу на ближайший месяц. Дякую
До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7.
З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:49
sinus написав: сірий написав:
Синус, Ты вроде вангуешь неплохо, какие твои ожидания по курсу на ближайший месяц. Дякую
До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7.
З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.
Так делайте ваши ставки на 14-е число. Проверим, посмотрим.
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