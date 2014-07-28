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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:54
sinus написав: сірий написав:
Синус, Ты вроде вангуешь неплохо, какие твои ожидания по курсу на ближайший месяц. Дякую
До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7.
З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.
Проверим...
Месяц пропустил, но это не проблема, давай в конкурс свои прогнозы...хоть и на весь год, но нужно на середину и на конец месяца.С удовольствием рассмотрим свежие данные.Но желательно ещё и свежие мысли, т е к цифрам добавить, почему так...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:03
Vitl написав: sinus написав: сірий написав:
Синус, Ты вроде вангуешь неплохо, какие твои ожидания по курсу на ближайший месяц. Дякую
До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7.
З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.
Проверим...
Месяц пропустил, но это не проблема, давай в конкурс свои прогнозы...хоть и на весь год, но нужно на середину и на конец месяца.С удовольствием рассмотрим свежие данные.Но желательно ещё и свежие мысли, т е к цифрам добавить, почему так...
Я пишу тільки те,що залишив батько у своєму блокноті,на лютий було написано так-"Золото гораздо быстрее продолжит рост и желтый возьмет штурмом отметку в 1320 пунктов. Думаю, гривна будет укрепляться вплоть до 6 февраля, пока с 7-го дядя Яша не надумает смолить дичь. А со вторника 19-го февраля может начаться шухер на мировых рынках.
В конце февраля выход с ОВГЗ,что совместными действиями может укрепить гривну с 20 февраля по 8 марта до 27,кратковременно, коснутся даже 26,8 за долар."
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sinus
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