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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:54
sinus написав: сірий написав:
Синус, Ты вроде вангуешь неплохо, какие твои ожидания по курсу на ближайший месяц. Дякую
До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7.
З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.
Проверим...
Месяц пропустил, но это не проблема, давай в конкурс свои прогнозы...хоть и на весь год, но нужно на середину и на конец месяца.С удовольствием рассмотрим свежие данные.Но желательно ещё и свежие мысли, т е к цифрам добавить, почему так...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:03
Vitl написав: sinus написав: сірий написав:
Синус, Ты вроде вангуешь неплохо, какие твои ожидания по курсу на ближайший месяц. Дякую
До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7.
З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.
Проверим...
Месяц пропустил, но это не проблема, давай в конкурс свои прогнозы...хоть и на весь год, но нужно на середину и на конец месяца.С удовольствием рассмотрим свежие данные.Но желательно ещё и свежие мысли, т е к цифрам добавить, почему так...
Я пишу тільки те,що залишив батько у своєму блокноті,на лютий було написано так-"Золото гораздо быстрее продолжит рост и желтый возьмет штурмом отметку в 1320 пунктов. Думаю, гривна будет укрепляться вплоть до 6 февраля, пока с 7-го дядя Яша не надумает смолить дичь. А со вторника 19-го февраля может начаться шухер на мировых рынках.
В конце февраля выход с ОВГЗ,что совместными действиями может укрепить гривну с 20 февраля по 8 марта до 27,кратковременно, коснутся даже 26,8 за долар."
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sinus
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:36
sinus написав: Vitl написав: sinus написав:
До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7.
З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.
Проверим...
Месяц пропустил, но это не проблема, давай в конкурс свои прогнозы...хоть и на весь год, но нужно на середину и на конец месяца.С удовольствием рассмотрим свежие данные.Но желательно ещё и свежие мысли, т е к цифрам добавить, почему так...
Я пишу тільки те,що залишив батько у своєму блокноті,на лютий було написано так-"Золото гораздо быстрее продолжит рост и желтый возьмет штурмом отметку в 1320 пунктов. Думаю, гривна будет укрепляться вплоть до 6 февраля, пока с 7-го дядя Яша не надумает смолить дичь. А со вторника 19-го февраля может начаться шухер на мировых рынках.
В конце февраля выход с ОВГЗ,что совместными действиями может укрепить гривну с 20 февраля по 8 марта до 27,кратковременно, коснутся даже 26,8 за долар."
Вітаю
До якого часу йде майбутня хронологія подій валютного ринку у записах батька. Та коли буде дно цієї хвилі\сезону.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 08:19
vitaliian написав:
Если допустить что идёт сезонное укрепление и нац.банк сдерживает резкое падение курса (заодно выкупает "лишнюю" валюту), то у любого сдерживания логично есть некий "коридор" (в границах которого что-либо сдерживается), вероятно формализованный какими то внутренними инструкциями, поэтому количественно измеримый
. Полагаю этот коридор (на который нац.банк разрешает укрепление) примерно 15коп в неделю, то есть мой прогноз минус 30 коп за 2 недели. Если коридор можно высчитать, то остальные факторы слабо измеримые.
в 2018 сдавал 24/25 янв по 28,75/71
2 фев 27,50
13 фев 26,63
а дальше в марте по 26,30..в апреле 26,10
т.е. курс резко просел в первую декаду февраля (почти на гривну)
посмотрим
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 08:27
sinus написав:
Валютный рынок в контексте-стор.455,там залишилось тільки те,як Sani та Яша завершили обговорення зтертого мого повідомлення про курс валют на два тиждні вперед,до виборів,влітку і восени.
Якщо вам ця інформація не потрібна, то ви повідомте мене про це, я залишу іі тоді в іншому місці.
Не я видаляв
sinus написав:До 31 березня нижче 27 можливо побачити з 20 лютого по 8 березня. До 20 лютого курс буде в діапазоні 27,6-27,3. І десь в діапазоні 26,8-27,1 буде до виборів. 26,8 мабуть буде найнижча позначка цього року. Валютна осінь прийде на початку липня. Восени девальвація до 38.
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