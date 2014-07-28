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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1342134313441345
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:54

  sinus написав:
  сірий написав:Синус, Ты вроде вангуешь неплохо, какие твои ожидания по курсу на ближайший месяц. Дякую

До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7.
З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.


Проверим...
Месяц пропустил, но это не проблема, давай в конкурс свои прогнозы...хоть и на весь год, но нужно на середину и на конец месяца.С удовольствием рассмотрим свежие данные.Но желательно ещё и свежие мысли, т е к цифрам добавить, почему так...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:03

  Vitl написав:
  sinus написав:
  сірий написав:Синус, Ты вроде вангуешь неплохо, какие твои ожидания по курсу на ближайший месяц. Дякую

До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7.
З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.


Проверим...
Месяц пропустил, но это не проблема, давай в конкурс свои прогнозы...хоть и на весь год, но нужно на середину и на конец месяца.С удовольствием рассмотрим свежие данные.Но желательно ещё и свежие мысли, т е к цифрам добавить, почему так...


Я пишу тільки те,що залишив батько у своєму блокноті,на лютий було написано так-"Золото гораздо быстрее продолжит рост и желтый возьмет штурмом отметку в 1320 пунктов. Думаю, гривна будет укрепляться вплоть до 6 февраля, пока с 7-го дядя Яша не надумает смолить дичь. А со вторника 19-го февраля может начаться шухер на мировых рынках.
В конце февраля выход с ОВГЗ,что совместными действиями может укрепить гривну с 20 февраля по 8 марта до 27,кратковременно, коснутся даже 26,8 за долар."
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:36

  sinus написав:
  Vitl написав:
  sinus написав:До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7.
З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.


Проверим...
Месяц пропустил, но это не проблема, давай в конкурс свои прогнозы...хоть и на весь год, но нужно на середину и на конец месяца.С удовольствием рассмотрим свежие данные.Но желательно ещё и свежие мысли, т е к цифрам добавить, почему так...


Я пишу тільки те,що залишив батько у своєму блокноті,на лютий було написано так-"Золото гораздо быстрее продолжит рост и желтый возьмет штурмом отметку в 1320 пунктов. Думаю, гривна будет укрепляться вплоть до 6 февраля, пока с 7-го дядя Яша не надумает смолить дичь. А со вторника 19-го февраля может начаться шухер на мировых рынках.
В конце февраля выход с ОВГЗ,что совместными действиями может укрепить гривну с 20 февраля по 8 марта до 27,кратковременно, коснутся даже 26,8 за долар."


Вітаю
До якого часу йде майбутня хронологія подій валютного ринку у записах батька. Та коли буде дно цієї хвилі\сезону. :?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:19

  vitaliian написав:Если допустить что идёт сезонное укрепление и нац.банк сдерживает резкое падение курса (заодно выкупает "лишнюю" валюту), то у любого сдерживания логично есть некий "коридор" (в границах которого что-либо сдерживается), вероятно формализованный какими то внутренними инструкциями, поэтому количественно измеримый. Полагаю этот коридор (на который нац.банк разрешает укрепление) примерно 15коп в неделю, то есть мой прогноз минус 30 коп за 2 недели. Если коридор можно высчитать, то остальные факторы слабо измеримые.


в 2018 сдавал 24/25 янв по 28,75/71
2 фев 27,50
13 фев 26,63
а дальше в марте по 26,30..в апреле 26,10

т.е. курс резко просел в первую декаду февраля (почти на гривну)
посмотрим :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  sinus написав:Валютный рынок в контексте-стор.455,там залишилось тільки те,як Sani та Яша завершили обговорення зтертого мого повідомлення про курс валют на два тиждні вперед,до виборів,влітку і восени.
Якщо вам ця інформація не потрібна, то ви повідомте мене про це, я залишу іі тоді в іншому місці.

Не я видаляв
sinus написав:До 31 березня нижче 27 можливо побачити з 20 лютого по 8 березня. До 20 лютого курс буде в діапазоні 27,6-27,3. І десь в діапазоні 26,8-27,1 буде до виборів. 26,8 мабуть буде найнижча позначка цього року. Валютна осінь прийде на початку липня. Восени девальвація до 38.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:00

  Vitl написав:UEG_U_

по Пургену дам тебе частичную подсказку.Это реальный персонаж. я с ним в старой теме неоднократно общался.У него был стиль повествования - сны.Он периодически рассказывал, что ему снилось.Популярность к нему пришла за счёт того, что незадолго до обвала курса к 40, ему приснилось что то близкое типа 37 и он об этом написал.Толпа подхватила это как провидца.На самом деле считаю, что совпадение.Да, и теперь он обитает где то на другом ресурсе, уже не помню кто из здешних форумчан давал даже ссылку на него.Откликнитесь, кто знает...Ну или в трамвае нужно спросить, там я встречал упоминания о нём.

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Только не юля
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:29

  Alex2007 написав:...
:arrow: Так от, на середину місяця 27.44. (чому так - скажу потім)

Зараз на цьому тижні повинні зробити нове локальне дно десь на рівні 27.10(20). Ймовірніше з чт-пт пару днів повинні трошки уверх до 27.50(60). Потім назад.
Будь-які співпадіння зі чужими сновидіннями випадкові.

  Alex2007 написав:...
Пійду чайку вип'ю.... :D
і до роботи.

Доречі я і не збирався о 23:59 оновлювати прогнозну цифру. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:32

  tea написав:
  Alex2007 написав: :arrow: Так от, на середину місяця 27.44.

Вам простіше,бо не треба на когось орієнтуватись,адже Ви на 1 місці.
Тепер і я дам прогноз.
Мій прогноз - 27.32.
Чому - обгрунтую завтра.

Обгрунтовую.
1.Вірю,що до 14 лютого йтиме подальша ревальвація. :roll:Причому готівка знижуватиметься швидше,ніж міжбанк.
2.Чому саме 27.32 з точністю до копійки.В мене відставання від 2 місця - 4 копійки.Тому я й чекав курса Фейслеса,щоб зробити прогноз з різницеюв 5 копійок.Задача - вийти на 2 місце.До Алекса2007 відстань побільша,тому в цьому турі не став ризикувати.Як каже своїм пацієнтам Пізнайко - Краще синиця в руках,ніж "качка" під ліжком. :mrgreen: :mrgreen:
3.В разі ревальвації я вийду на 2 місце,якщо курс буде в межах 27.10-27.32.Вважаю,що це цілком реально.
tea
 
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