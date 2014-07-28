Vitl написав:

по Пургену дам тебе частичную подсказку.Это реальный персонаж. я с ним в старой теме неоднократно общался.У него был стиль повествования - сны.Он периодически рассказывал, что ему снилось.Популярность к нему пришла за счёт того, что незадолго до обвала курса к 40, ему приснилось что то близкое типа 37 и он об этом написал.Толпа подхватила это как провидца.На самом деле считаю, что совпадение.Да, и теперь он обитает где то на другом ресурсе, уже не помню кто из здешних форумчан давал даже ссылку на него.Откликнитесь, кто знает...Ну или в трамвае нужно спросить, там я встречал упоминания о нём.