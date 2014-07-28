сірий написав:Синус, Ты вроде вангуешь неплохо, какие твои ожидания по курсу на ближайший месяц. Дякую
До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7. З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.
Проверим... Месяц пропустил, но это не проблема, давай в конкурс свои прогнозы...хоть и на весь год, но нужно на середину и на конец месяца.С удовольствием рассмотрим свежие данные.Но желательно ещё и свежие мысли, т е к цифрам добавить, почему так...
Я пишу тільки те,що залишив батько у своєму блокноті,на лютий було написано так-"Золото гораздо быстрее продолжит рост и желтый возьмет штурмом отметку в 1320 пунктов. Думаю, гривна будет укрепляться вплоть до 6 февраля, пока с 7-го дядя Яша не надумает смолить дичь. А со вторника 19-го февраля может начаться шухер на мировых рынках. В конце февраля выход с ОВГЗ,что совместными действиями может укрепить гривну с 20 февраля по 8 марта до 27,кратковременно, коснутся даже 26,8 за долар."
sinus написав:До 6-го лютого гривня міцнішатиме до 27,45 з 6-го по 19 ослабне і буде десь в районі 27,6-27,7. З 19 лютого піде зміцнення до 27,може і до 26,8.
Проверим... Месяц пропустил, но это не проблема, давай в конкурс свои прогнозы...хоть и на весь год, но нужно на середину и на конец месяца.С удовольствием рассмотрим свежие данные.Но желательно ещё и свежие мысли, т е к цифрам добавить, почему так...
Я пишу тільки те,що залишив батько у своєму блокноті,на лютий було написано так-"Золото гораздо быстрее продолжит рост и желтый возьмет штурмом отметку в 1320 пунктов. Думаю, гривна будет укрепляться вплоть до 6 февраля, пока с 7-го дядя Яша не надумает смолить дичь. А со вторника 19-го февраля может начаться шухер на мировых рынках. В конце февраля выход с ОВГЗ,что совместными действиями может укрепить гривну с 20 февраля по 8 марта до 27,кратковременно, коснутся даже 26,8 за долар."
Вітаю До якого часу йде майбутня хронологія подій валютного ринку у записах батька. Та коли буде дно цієї хвилі\сезону.
vitaliian написав:Если допустить что идёт сезонное укрепление и нац.банк сдерживает резкое падение курса (заодно выкупает "лишнюю" валюту), то у любого сдерживания логично есть некий "коридор" (в границах которого что-либо сдерживается), вероятно формализованный какими то внутренними инструкциями, поэтому количественно измеримый. Полагаю этот коридор (на который нац.банк разрешает укрепление) примерно 15коп в неделю, то есть мой прогноз минус 30 коп за 2 недели. Если коридор можно высчитать, то остальные факторы слабо измеримые.
в 2018 сдавал 24/25 янв по 28,75/71 2 фев 27,50 13 фев 26,63 а дальше в марте по 26,30..в апреле 26,10
т.е. курс резко просел в первую декаду февраля (почти на гривну) посмотрим
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
sinus написав:Валютный рынок в контексте-стор.455,там залишилось тільки те,як Sani та Яша завершили обговорення зтертого мого повідомлення про курс валют на два тиждні вперед,до виборів,влітку і восени. Якщо вам ця інформація не потрібна, то ви повідомте мене про це, я залишу іі тоді в іншому місці.
Не я видаляв
sinus написав:До 31 березня нижче 27 можливо побачити з 20 лютого по 8 березня. До 20 лютого курс буде в діапазоні 27,6-27,3. І десь в діапазоні 26,8-27,1 буде до виборів. 26,8 мабуть буде найнижча позначка цього року. Валютна осінь прийде на початку липня. Восени девальвація до 38.
по Пургену дам тебе частичную подсказку.Это реальный персонаж. я с ним в старой теме неоднократно общался.У него был стиль повествования - сны.Он периодически рассказывал, что ему снилось.Популярность к нему пришла за счёт того, что незадолго до обвала курса к 40, ему приснилось что то близкое типа 37 и он об этом написал.Толпа подхватила это как провидца.На самом деле считаю, что совпадение.Да, и теперь он обитает где то на другом ресурсе, уже не помню кто из здешних форумчан давал даже ссылку на него.Откликнитесь, кто знает...Ну или в трамвае нужно спросить, там я встречал упоминания о нём.
Alex2007 написав:... Так от, на середину місяця 27.44. (чому так - скажу потім)
Зараз на цьому тижні повинні зробити нове локальне дно десь на рівні 27.10(20). Ймовірніше з чт-пт пару днів повинні трошки уверх до 27.50(60). Потім назад. Будь-які співпадіння зі чужими сновидіннями випадкові.
Alex2007 написав:... Пійду чайку вип'ю....
і до роботи.
Доречі я і не збирався о 23:59 оновлювати прогнозну цифру.
Alex2007 написав: Так от, на середину місяця 27.44.
Вам простіше,бо не треба на когось орієнтуватись,адже Ви на 1 місці. Тепер і я дам прогноз. Мій прогноз - 27.32. Чому - обгрунтую завтра.
Обгрунтовую. 1.Вірю,що до 14 лютого йтиме подальша ревальвація. Причому готівка знижуватиметься швидше,ніж міжбанк. 2.Чому саме 27.32 з точністю до копійки.В мене відставання від 2 місця - 4 копійки.Тому я й чекав курса Фейслеса,щоб зробити прогноз з різницеюв 5 копійок.Задача - вийти на 2 місце.До Алекса2007 відстань побільша,тому в цьому турі не став ризикувати.Як каже своїм пацієнтам Пізнайко - Краще синиця в руках,ніж "качка" під ліжком. 3.В разі ревальвації я вийду на 2 місце,якщо курс буде в межах 27.10-27.32.Вважаю,що це цілком реально.
Большинство уверовало в укрепление - средний прогноз рухнул стремительным домкратом с 28,26 до 27,51. Причем мода тоже 27,5. Собрался тесный вагончик на 8 пассажиров в диапазоне 27,44-27,60 и дрезина на 6 персон 27,25-27,37