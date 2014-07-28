Завтра ще нерезиденти продаватимуть долари.
Тому завтра подолаємо планку і 27.37.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:24
Не оправдались надежды тех, кто с пнд ждал подскок, продолжили падение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:27
Я дал достаточно низкий прогноз .Обосную тем. что мы голосуем по чр, а будет день Валентина.Далее. помнится АС вычислил заметное падение доллара к середине квартала к середине февраля.Я конечно не его сторонник, но прислушиваюсь к нему.Ну и то, что Продиджи написал, я сравниваю графики, прошлогодний показывает крутое пике.Уверенности нет, но перечисленного хватило чтобы загадать пониже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:29
Тогда Чаю прийдётся ровняться на чуваков с шестыми местами
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:10
У них прогнозы 27,05 и 27,09.При сохранении темпов позор будет тем кто выше 28 заказал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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