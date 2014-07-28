Додано: Пон 04 лют, 2019 12:27

Я дал достаточно низкий прогноз .Обосную тем. что мы голосуем по чр, а будет день Валентина.Далее. помнится АС вычислил заметное падение доллара к середине квартала к середине февраля.Я конечно не его сторонник, но прислушиваюсь к нему.Ну и то, что Продиджи написал, я сравниваю графики, прошлогодний показывает крутое пике.Уверенности нет, но перечисленного хватило чтобы загадать пониже.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.