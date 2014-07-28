RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1343134413451346
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40

  Faceless написав:
  tea написав:Власне,планку у 27.44 на міжбанку вже пройшли,на готівці подолаємо до кінця дня.

До 14.02 ще можемо на неї повернутись, і навіть не раз

Завтра ще нерезиденти продаватимуть долари. :wink:
Тому завтра подолаємо планку і 27.37. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16845
З нами з: 15.11.08
Подякував: 599 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Зображення

  tea написав:завтра подолаємо планку і 27.37

таким темпом завтра можем все 27,27 взять
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 643
З нами з: 06.04.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:24

Не оправдались надежды тех, кто с пнд ждал подскок, продолжили падение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15348
З нами з: 04.05.10
Подякував: 752 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:27

Я дал достаточно низкий прогноз .Обосную тем. что мы голосуем по чр, а будет день Валентина.Далее. помнится АС вычислил заметное падение доллара к середине квартала к середине февраля.Я конечно не его сторонник, но прислушиваюсь к нему.Ну и то, что Продиджи написал, я сравниваю графики, прошлогодний показывает крутое пике.Уверенности нет, но перечисленного хватило чтобы загадать пониже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15348
З нами з: 04.05.10
Подякував: 752 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:29

  vitaliian написав:Зображення

  tea написав:завтра подолаємо планку і 27.37

таким темпом завтра можем все 27,27 взять


Тогда Чаю прийдётся ровняться на чуваков с шестыми местами :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15348
З нами з: 04.05.10
Подякував: 752 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Тогда Чаю прийдётся ровняться на чуваков с шестыми местами
какой позор :wink:
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 643
З нами з: 06.04.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:10

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Тогда Чаю прийдётся ровняться на чуваков с шестыми местами
какой позор :wink:

У них прогнозы 27,05 и 27,09.При сохранении темпов позор будет тем кто выше 28 заказал. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15348
З нами з: 04.05.10
Подякував: 752 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1343134413451346
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6735
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8332
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5146
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12146)
04.02.2019 13:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.