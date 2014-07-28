Завтра ще нерезиденти продаватимуть долари.
Тому завтра подолаємо планку і 27.37.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:24
Не оправдались надежды тех, кто с пнд ждал подскок, продолжили падение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:27
Я дал достаточно низкий прогноз .Обосную тем. что мы голосуем по чр, а будет день Валентина.Далее. помнится АС вычислил заметное падение доллара к середине квартала к середине февраля.Я конечно не его сторонник, но прислушиваюсь к нему.Ну и то, что Продиджи написал, я сравниваю графики, прошлогодний показывает крутое пике.Уверенности нет, но перечисленного хватило чтобы загадать пониже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:29
Тогда Чаю прийдётся ровняться на чуваков с шестыми местами
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:10
У них прогнозы 27,05 и 27,09.При сохранении темпов позор будет тем кто выше 28 заказал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:00
За две недели минус 40-50 копеек, где как.Проблема в том. что 27,40 это не 27 и ниже.И если вдруг есть институции нуждающиеся в сливе крупных сумм. то продолжение ускорения вполне допустимо.Ведь все могут подумать, что вот вот будет ещё ниже.Чтобы поднять курс нужно срочно какое нибудь чп.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:06
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:10
Faceless не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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