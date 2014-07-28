Приветствую!
Как будет на 14.02 мы узнаем через десять дней)))
Но на сегодня очереди на нале за покупкой валюты не наблюдается - сдавать желающие есть! Вторник добавит на Межбанке обязательной к продаже выручки! Возможно добавятся желающие из числа нерезов купить ОГВЗ !
Однозначно видя невыполнение доходной части бюджета сейчас, ожидаю Минфин со своей валютой - кассовые разрывы ему прийдется закрывать продажей валюты!
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!