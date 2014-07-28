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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1344134513461347
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:11

Приветствую!
Как будет на 14.02 мы узнаем через десять дней)))
Но на сегодня очереди на нале за покупкой валюты не наблюдается - сдавать желающие есть! Вторник добавит на Межбанке обязательной к продаже выручки! Возможно добавятся желающие из числа нерезов купить ОГВЗ !
Однозначно видя невыполнение доходной части бюджета сейчас, ожидаю Минфин со своей валютой - кассовые разрывы ему прийдется закрывать продажей валюты!
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:38

  prodigy написав:Faceless не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице

Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.
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