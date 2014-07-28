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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:11
Приветствую!
Как будет на 14.02 мы узнаем через десять дней)))
Но на сегодня очереди на нале за покупкой валюты не наблюдается - сдавать желающие есть! Вторник добавит на Межбанке обязательной к продаже выручки! Возможно добавятся желающие из числа нерезов купить ОГВЗ !
Однозначно видя невыполнение доходной части бюджета сейчас, ожидаю Минфин со своей валютой - кассовые разрывы ему прийдется закрывать продажей валюты!
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:38
prodigy написав:Faceless
не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице
Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:51
Vitl написав:
Не оправдались надежды тех, кто с пнд ждал подскок, продолжили падение.
Якщо чесно,то не справдились і мої надії на сьогодні.
Думав,що курс знизиться на 5-7 копійок,а він втратив більше 10 копійок.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:25
tea написав: Vitl написав:
Не оправдались надежды тех, кто с пнд ждал подскок, продолжили падение.
Якщо чесно,то не справдились і мої надії на сьогодні.
Думав,що курс знизиться на 5-7 копійок,а він втратив більше 10 копійок.
Отож
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:29
tea написав: prodigy написав:Faceless
не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице
Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.
Мне было бы всё равно какое число, но вчера все считали сроком 14е число.Сегодня его уже менять нельзя, т к этап запущен.Да честно какая разница, тем более обе даты в рабочие дни.Даже 14 лучше т к 15е пятница, может внести искусственный сдвиг.Тогда в 31дневные месяцы тоже можно голосовать по 30м числам
Не в обиду, но логика была изначально - на середину и на конец месяца.Тем более опять возникнут споры, этого не нужно.
Востаннє редагувалось Vitl
в Пон 04 лют, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:33
SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!
Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны.
Может кто то ещё больше считает, выходи
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:36
Vitl написав:
Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны. Может кто то ещё больше считает, выходи
я вижу дно 26,40 которое наступит в марте-апреле а с 1.07 курс уже пойдёт вверх, желающие побыстрее скупить доллары не подведут и сделают это в середине сезона.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 04 лют, 2019 18:38, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:38
tea написав: prodigy написав:Faceless
не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице
Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.
меня не цікать твої цифри, я давал прогноз на 15
это ты муру стал водить на 14-е
какого болта менять число на 14 ?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:39
чай мутный
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 04 лют, 2019 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:40
prodigy написав: tea написав: prodigy написав:Faceless
не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице
Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.
меня не цікать твої цифри, я давал прогноз на 15это ты муру стал водить на 14-е
какого болта менять число на 14 ?
А може Ви знайдете моє повідомлення,де саме я вніс ініціативу,щоб перенести на 14 число?
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