Додано: Пон 04 лют, 2019 18:29

tea написав: prodigy написав: Faceless не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля

исправьте в таблице не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраляисправьте в таблице

Вже всі проголосували станом на 14 число.

Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри. Вже всі проголосували станом на 14 число.Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.

Мне было бы всё равно какое число, но вчера все считали сроком 14е число.Сегодня его уже менять нельзя, т к этап запущен.Да честно какая разница, тем более обе даты в рабочие дни.Даже 14 лучше т к 15е пятница, может внести искусственный сдвиг.Тогда в 31дневные месяцы тоже можно голосовать по 30м числамНе в обиду, но логика была изначально - на середину и на конец месяца.Тем более опять возникнут споры, этого не нужно.