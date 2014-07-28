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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1345134613471348>
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:11

Приветствую!
Как будет на 14.02 мы узнаем через десять дней)))
Но на сегодня очереди на нале за покупкой валюты не наблюдается - сдавать желающие есть! Вторник добавит на Межбанке обязательной к продаже выручки! Возможно добавятся желающие из числа нерезов купить ОГВЗ !
Однозначно видя невыполнение доходной части бюджета сейчас, ожидаю Минфин со своей валютой - кассовые разрывы ему прийдется закрывать продажей валюты!
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:38

  prodigy написав:Faceless не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице

Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:51

  Vitl написав:Не оправдались надежды тех, кто с пнд ждал подскок, продолжили падение.

Якщо чесно,то не справдились і мої надії на сьогодні.
Думав,що курс знизиться на 5-7 копійок,а він втратив більше 10 копійок.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:25

  tea написав:
  Vitl написав:Не оправдались надежды тех, кто с пнд ждал подскок, продолжили падение.

Якщо чесно,то не справдились і мої надії на сьогодні.
Думав,що курс знизиться на 5-7 копійок,а він втратив більше 10 копійок.

Отож :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:29

  tea написав:
  prodigy написав:Faceless не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице

Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.


Мне было бы всё равно какое число, но вчера все считали сроком 14е число.Сегодня его уже менять нельзя, т к этап запущен.Да честно какая разница, тем более обе даты в рабочие дни.Даже 14 лучше т к 15е пятница, может внести искусственный сдвиг.Тогда в 31дневные месяцы тоже можно голосовать по 30м числам :D Не в обиду, но логика была изначально - на середину и на конец месяца.Тем более опять возникнут споры, этого не нужно.
Востаннє редагувалось Vitl в Пон 04 лют, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:33

SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!

Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны. :) Может кто то ещё больше считает, выходи :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны. Может кто то ещё больше считает, выходи
я вижу дно 26,40 которое наступит в марте-апреле а с 1.07 курс уже пойдёт вверх, желающие побыстрее скупить доллары не подведут и сделают это в середине сезона.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лют, 2019 18:38, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:38

  tea написав:
  prodigy написав:Faceless не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице

Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.


меня не цікать твої цифри, я давал прогноз на 15
это ты муру стал водить на 14-е
какого болта менять число на 14 ?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:39

чай мутный
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 04 лют, 2019 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:40

  prodigy написав:
  tea написав:
  prodigy написав:Faceless не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице

Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.


меня не цікать твої цифри, я давал прогноз на 15
это ты муру стал водить на 14-е
какого болта менять число на 14 ?

А може Ви знайдете моє повідомлення,де саме я вніс ініціативу,щоб перенести на 14 число?
tea
 
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