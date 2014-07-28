голословно обвиняю
в армии служил? там чтобы обвинить не нужна причина
подходишь к командиру с рапортом на отпуск или лечение, а он тебе говорит: "Чеши грудь консервной банкой!". Или спрашивает: "Откуда в ж*** алмазы?".
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:46
tea
голословно обвиняю
в армии служил? там чтобы обвинить не нужна причина
подходишь к командиру с рапортом на отпуск или лечение, а он тебе говорит: "Чеши грудь консервной банкой!". Или спрашивает: "Откуда в ж*** алмазы?".
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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