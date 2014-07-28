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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1345134613471348
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:46

tea

голословно обвиняю :mrgreen:

в армии служил? там чтобы обвинить не нужна причина
подходишь к командиру с рапортом на отпуск или лечение, а он тебе говорит: "Чеши грудь консервной банкой!". Или спрашивает: "Откуда в ж*** алмазы?".
https://strana.ua/articles/special/1832 ... tokhe.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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