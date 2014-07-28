голословно обвиняю
в армии служил? там чтобы обвинить не нужна причина
подходишь к командиру с рапортом на отпуск или лечение, а он тебе говорит: "Чеши грудь консервной банкой!". Или спрашивает: "Откуда в ж*** алмазы?".
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:46
tea
голословно обвиняю
в армии служил? там чтобы обвинить не нужна причина
подходишь к командиру с рапортом на отпуск или лечение, а он тебе говорит: "Чеши грудь консервной банкой!". Или спрашивает: "Откуда в ж*** алмазы?".
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
viewtopic.php?p=4571778#p4571778
viewtopic.php?p=4571980#p4571980
Наш друг нині клони палить пачками. Нагнітає довкола свого "зникнення". Медальку дуже хоче.
Треба було трохи більшу паузу витримати, "психолог"
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:40
[quote="4572040:orest"]
Клон номер 1
Щас другие подтянутся
Востаннє редагувалось сірий в Пон 04 лют, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:45
Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:55
Андрей написал вполне реалистично, если сценарий прошлого года повторится.А сомика я высмеял, как основного переобувальщика и провокатора.Его каждый пост о том. что д.ураки те кто в долларе. а через пару дней д.ураки кто в гривне.Главное всех обозвать и сделать вумный вид.
По факту - темпы падения доллара неутешительные. сомневаюсь я. что в апреле отскочим выше 28 как многим хотелось бы.Более вероятно ждать валютную осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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