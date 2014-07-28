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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1345134613471348
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:46

tea

голословно обвиняю :mrgreen:

в армии служил? там чтобы обвинить не нужна причина
подходишь к командиру с рапортом на отпуск или лечение, а он тебе говорит: "Чеши грудь консервной банкой!". Или спрашивает: "Откуда в ж*** алмазы?".
https://strana.ua/articles/special/1832 ... tokhe.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

viewtopic.php?p=4571778#p4571778
viewtopic.php?p=4571980#p4571980
Наш друг нині клони палить пачками. :shock: Нагнітає довкола свого "зникнення". Медальку дуже хоче. :mrgreen:
Треба було трохи більшу паузу витримати, "психолог" 8) :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:40

[quote="4572040:orest"]

Клон номер 1 :mrgreen:
Щас другие подтянутся :lol:
Востаннє редагувалось сірий в Пон 04 лют, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:45

  Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!

Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны. :) Может кто то ещё больше считает, выходи :)


Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг. :!:
:lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:55

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!

Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны. :) Может кто то ещё больше считает, выходи :)


Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг. :!:
:lol:

Андрей написал вполне реалистичною если сценарий прошлого года повторится.А сомика я высмеял, как основного переобувальщика и провокатора.Его каждый пост о том. что д.ураки те кто в долларе. а через пару дней д.ураки кто в гривне.Главное всех обозвать и сделать вумный вид.
По факту - темпы падения доллара неутешительные. сомневаюсь я. что в апреле отскочим выше 28 как многим хотелось бы.Более вероятно ждать валютную осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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