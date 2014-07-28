|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:11
viewtopic.php?p=4571778#p4571778 viewtopic.php?p=4571980#p4571980
Наш друг нині клони палить пачками.
Нагнітає довкола свого "зникнення". Медальку дуже хоче.
Треба було трохи більшу паузу витримати, "психолог"
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3240
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 1586 раз.
- Подякували: 2422 раз.
-
- Профіль
-
1
3
10
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:40
[quote="4572040:orest"]
Клон номер 1
Щас другие подтянутся
Востаннє редагувалось сірий
в Пон 04 лют, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1166
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:45
Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!
Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны.
Может кто то ещё больше считает, выходи
Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1208
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:55
Alex2007 написав: Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!
Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны.
Может кто то ещё больше считает, выходи
Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг.
Андрей написал вполне реалистично, если сценарий прошлого года повторится.А сомика я высмеял, как основного переобувальщика и провокатора.Его каждый пост о том. что д.ураки те кто в долларе. а через пару дней д.ураки кто в гривне.Главное всех обозвать и сделать вумный вид.
По факту - темпы падения доллара неутешительные. сомневаюсь я. что в апреле отскочим выше 28 как многим хотелось бы.Более вероятно ждать валютную осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15354
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 1659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:06
Vitl написав: Alex2007 написав: Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!
Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны.
Может кто то ещё больше считает, выходи
Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг.
Андрей написал вполне реалистично, если сценарий прошлого года повторится.А сомика я высмеял, как основного переобувальщика и провокатора.Его каждый пост о том. что д.ураки те кто в долларе. а через пару дней д.ураки кто в гривне.Главное всех обозвать и сделать вумный вид.
По факту - темпы падения доллара неутешительные. сомневаюсь я. что в апреле отскочим выше 28 как многим хотелось бы.Более вероятно ждать валютную осень.
Скорее всего в апреле - да - не отскочим выше 28.
Но вот к
лету созреет напряжение. наверное
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1208
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:09
prodigy написав: tea написав: prodigy написав:Faceless
не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице
Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.
меня не цікать твої цифри, я давал прогноз на 15
это ты муру стал водить на 14-е
какого болта менять число на 14 ?
Якщо шо.
Я запропонував 14-е, оскільки це цілком логічно, 14-те середина місяця. До того ж 14 яке не яке свято, о 15.00 закінчимо.
А 15-го на тверезу голову почнемо новий цикл. Все бачу цілком логічно виглядає.
Якщо 15-те, тоді питання, чому 15-те в місяць який має лише 28днів? І чому перший тур закінчиться 15-го, а наступний, через 13днів - 28-го?
В інші місяці, що мають 30-31 день, 15-те вже цілком логічно (хоча, наприклад, якщо місяць 31 день, наприклад, грудень 2019-го, 15-те випадає на неділю, тоді цілком можна змістити на 16-те понеділок, тут також є логіка, не на 13-те ж грудня). Але на майбутнє питання дискусійне.
ПО цьому місяцю, гадаю, вже порішили остаточно.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:19
Alex2007 написав: Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!
Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны.
Может кто то ещё больше считает, выходи
Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг.
Я на 80% зелёный))) и с гривной играюсь впервые за четыре года
Так что мозг не затуманен
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:22
Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!
Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны.
Может кто то ещё больше считает, выходи
В мене була перша гадка, що 26,90 чи навіть ще нижче до 26,70-26,80. Але зважив на колективну думку і підкоригував до 27,19. Вірно гадав, чи ні, побачу вже 14-го.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|