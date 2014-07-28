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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1345134613471348
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

viewtopic.php?p=4571778#p4571778
viewtopic.php?p=4571980#p4571980
Наш друг нині клони палить пачками. :shock: Нагнітає довкола свого "зникнення". Медальку дуже хоче. :mrgreen:
Треба було трохи більшу паузу витримати, "психолог" 8) :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:40

[quote="4572040:orest"]

Клон номер 1 :mrgreen:
Щас другие подтянутся :lol:
Востаннє редагувалось сірий в Пон 04 лют, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:45

  Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!

Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны. :) Может кто то ещё больше считает, выходи :)


Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг. :!:
:lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:55

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!

Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны. :) Может кто то ещё больше считает, выходи :)


Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг. :!:
:lol:

Андрей написал вполне реалистично, если сценарий прошлого года повторится.А сомика я высмеял, как основного переобувальщика и провокатора.Его каждый пост о том. что д.ураки те кто в долларе. а через пару дней д.ураки кто в гривне.Главное всех обозвать и сделать вумный вид.
По факту - темпы падения доллара неутешительные. сомневаюсь я. что в апреле отскочим выше 28 как многим хотелось бы.Более вероятно ждать валютную осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:06

  Vitl написав:
  Alex2007 написав:
  Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!

Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны. :) Может кто то ещё больше считает, выходи :)


Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг. :!:
:lol:

Андрей написал вполне реалистично, если сценарий прошлого года повторится.А сомика я высмеял, как основного переобувальщика и провокатора.Его каждый пост о том. что д.ураки те кто в долларе. а через пару дней д.ураки кто в гривне.Главное всех обозвать и сделать вумный вид.
По факту - темпы падения доллара неутешительные. сомневаюсь я. что в апреле отскочим выше 28 как многим хотелось бы.Более вероятно ждать валютную осень.


Скорее всего в апреле - да - не отскочим выше 28.
Но вот к лету созреет напряжение. наверное
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:09

  prodigy написав:
  tea написав:
  prodigy написав:Faceless не вижу смысла путаться с 14-м числом ...голосуем на 15 февраля
исправьте в таблице

Вже всі проголосували станом на 14 число.
Якщо б стояло питання - проголосувати на 15 число,то в мене були б інші цифри.


меня не цікать твої цифри, я давал прогноз на 15
это ты муру стал водить на 14-е
какого болта менять число на 14 ?

Якщо шо.
Я запропонував 14-е, оскільки це цілком логічно, 14-те середина місяця. До того ж 14 яке не яке свято, о 15.00 закінчимо.
А 15-го на тверезу голову почнемо новий цикл. Все бачу цілком логічно виглядає.
Якщо 15-те, тоді питання, чому 15-те в місяць який має лише 28днів? І чому перший тур закінчиться 15-го, а наступний, через 13днів - 28-го?
В інші місяці, що мають 30-31 день, 15-те вже цілком логічно (хоча, наприклад, якщо місяць 31 день, наприклад, грудень 2019-го, 15-те випадає на неділю, тоді цілком можна змістити на 16-те понеділок, тут також є логіка, не на 13-те ж грудня). Але на майбутнє питання дискусійне.
ПО цьому місяцю, гадаю, вже порішили остаточно.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:19

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!

Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны. :) Может кто то ещё больше считает, выходи :)


Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг. :!:
:lol:


Я на 80% зелёный))) и с гривной играюсь впервые за четыре года
Так что мозг не затуманен
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:22

  Vitl написав:SAndriy1
Со следующей недели ожидаю также увеличение продаж валюты на Межбанке аграриями. Поэтому на ближайшие месяц-полтора видится укрепление гривны! Может и на гривну, может и на полторы!

Мы с сомилитарком считаем, что даже на 2 - 2,5 гривны. :) Может кто то ещё больше считает, выходи :)

В мене була перша гадка, що 26,90 чи навіть ще нижче до 26,70-26,80. Але зважив на колективну думку і підкоригував до 27,19. Вірно гадав, чи ні, побачу вже 14-го.
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