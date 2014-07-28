viewtopic.php?p=4571778#p4571778
viewtopic.php?p=4571980#p4571980
Наш друг нині клони палить пачками. Нагнітає довкола свого "зникнення". Медальку дуже хоче.
Треба було трохи більшу паузу витримати, "психолог"
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
viewtopic.php?p=4571778#p4571778
viewtopic.php?p=4571980#p4571980
Наш друг нині клони палить пачками. Нагнітає довкола свого "зникнення". Медальку дуже хоче.
Треба було трохи більшу паузу витримати, "психолог"
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:40
[quote="4572040:orest"]
Клон номер 1
Щас другие подтянутся
Востаннє редагувалось сірий в Пон 04 лют, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:45
Я считаю, что точка сиденья сильно влияет на "прогнозы" и у некоторых способна отключать мозг.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:55
Андрей написал вполне реалистично, если сценарий прошлого года повторится.А сомика я высмеял, как основного переобувальщика и провокатора.Его каждый пост о том. что д.ураки те кто в долларе. а через пару дней д.ураки кто в гривне.Главное всех обозвать и сделать вумный вид.
По факту - темпы падения доллара неутешительные. сомневаюсь я. что в апреле отскочим выше 28 как многим хотелось бы.Более вероятно ждать валютную осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:06
Скорее всего в апреле - да - не отскочим выше 28.
Но вот к лету созреет напряжение. наверное
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:09
Якщо шо.
Я запропонував 14-е, оскільки це цілком логічно, 14-те середина місяця. До того ж 14 яке не яке свято, о 15.00 закінчимо.
А 15-го на тверезу голову почнемо новий цикл. Все бачу цілком логічно виглядає.
Якщо 15-те, тоді питання, чому 15-те в місяць який має лише 28днів? І чому перший тур закінчиться 15-го, а наступний, через 13днів - 28-го?
В інші місяці, що мають 30-31 день, 15-те вже цілком логічно (хоча, наприклад, якщо місяць 31 день, наприклад, грудень 2019-го, 15-те випадає на неділю, тоді цілком можна змістити на 16-те понеділок, тут також є логіка, не на 13-те ж грудня). Але на майбутнє питання дискусійне.
ПО цьому місяцю, гадаю, вже порішили остаточно.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:19
Я на 80% зелёный))) и с гривной играюсь впервые за четыре года
Так что мозг не затуманен
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:22
В мене була перша гадка, що 26,90 чи навіть ще нижче до 26,70-26,80. Але зважив на колективну думку і підкоригував до 27,19. Вірно гадав, чи ні, побачу вже 14-го.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:55
10/9/9
Совершенно верно.В тот день я предложил высказаться кто против, этого не последовало.Мне казалось. что в этом месте проблемы то и не было.Упор у нас случился на время 24_00.
ПС коллеги, прошу всех стараться для общего дела, чтобы в результате не иметь хлопот. а иметь удобства.Пожалуйста все поймите, что угодить всем невозможно, сколько людей столько может быть и мнений.Решения принимаются большинством, и кроме большинства простой логикой.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:56
10/9/9
В мене була перша гадка, що 26,90 чи навіть ще нижче до 26,70-26,80. Але зважив на колективну думку і підкоригував до 27,19. Вірно гадав, чи ні, побачу вже 14-го.
Подарил ты свою победу возможно...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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