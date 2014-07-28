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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1346134713481349
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 05:18

vovan_prm
Дякую за посилання на Пургена...ви з ЛОБом інколи спілкуєтесь, також займаєтеся трейдерством...могли б спрогнозувати курс евро до долара та фунт до долара на найближчі два місяці? Хоча б вузький діапазон...По евро Лоб згадує середній прогнозний рівень 1.3, але ДС каже(в передостанньому прогнозі), що він болтатиметься в діапазоні 1.12-1.15 (1.1540). Так, напевно буде до парламентських виборів у Европі(чи до ймовірного референдуму у Франції), а далі - шлях до 1.3?...Якщо Британія виходить без договору, то "цуцику" буде зовсім кепсько, так? Усі інші варіанти - на користь британця? Дякую за відповідь.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 05:36

  prodigy написав:
  Faceless написав:
prodigy написав:[
там снятие средств однократное до 10к гривен в месяц без комиссии, зачем тогда хранить там больше?

в плане заработка на гривне(пока тренд не поменялся) считаю, что недельные депозиты в Укрэксиме под 12% будет интересней (для страховки можно сумму разбить на 4 части (чтобы в случае резкой смены курса 25% можно снять практически сразу или на след.день)
10к это в самом дешёвом пакете, в Платинум Блек в разы больше, но, главное, зачем банкомат, если в кассе почти без лимита по сумме дважды в месяц бесплатно, по СЭП 150к бесплатно.


в кассах Альфа-банка(из личного опыта и при наличии старых многолетних связей)можно снять 20000-25000 грн максимум (это смешная сумма для заработка, ну хотя пол-лимона)

12% на остаток -тоже не подходит, 12% если деньги пролежали полный месяц
а СЭП каким боком до кэша?

вывод: удобная карта для работы и хранения малых сумм до 10-20к

напоминаю, что речь о заработке (т.е. не 500грн кэшбека, а хотя бы 150-200 долл в месяц)


...Пробігав біля Алли. Спитав про дохідний сейф. Зараз ставки впали, як сповістив консультант, Platinum-10, Ultra-9, Comfort-8...Спитав про динаміку евро. На ранок - 31.25(?), до 15-00 31.1(?), після 15-00 - 31.05...У місті - 31.3 у більшості обмінок, але бачив одну, яка світила 31.4...і на щастя там було трошки "красивой" (Було актуально десь на 14-45, але і після 15-00 курс в тому пункті залишався 31.40!)
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