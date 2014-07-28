|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 05 лют, 2019 05:18
vovan_prm
Дякую за посилання на Пургена...ви з ЛОБом інколи спілкуєтесь, також займаєтеся трейдерством...могли б спрогнозувати курс евро до долара та фунт до долара на найближчі два місяці? Хоча б вузький діапазон...По евро Лоб згадує середній прогнозний рівень 1.3, але ДС каже(в передостанньому прогнозі), що він болтатиметься в діапазоні 1.12-1.15 (1.1540). Так, напевно буде до парламентських виборів у Европі(чи до ймовірного референдуму у Франції), а далі - шлях до 1.3?...Якщо Британія виходить без договору, то "цуцику" буде зовсім кепсько, так? Усі інші варіанти - на користь британця? Дякую за відповідь.
-
UEG_U_
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 27.11.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 05:36
prodigy написав: Faceless написав:
prodigy написав:[
там снятие средств однократное до 10к гривен в месяц без комиссии, зачем тогда хранить там больше?
в плане заработка на гривне(пока тренд не поменялся) считаю, что недельные депозиты в Укрэксиме под 12% будет интересней (для страховки можно сумму разбить на 4 части (чтобы в случае резкой смены курса 25% можно снять практически сразу или на след.день)
10к это в самом дешёвом пакете, в Платинум Блек в разы больше, но, главное, зачем банкомат, если в кассе почти без лимита по сумме дважды в месяц бесплатно, по СЭП 150к бесплатно.
в кассах Альфа-банка(из личного опыта и при наличии старых многолетних связей)можно снять 20000-25000 грн максимум (это смешная сумма для заработка, ну хотя пол-лимона)
12% на остаток -тоже не подходит, 12% если деньги пролежали полный месяц
а СЭП каким боком до кэша?
вывод: удобная карта для работы и хранения малых сумм до 10-20к
напоминаю, что речь о заработке (т.е. не 500грн кэшбека, а хотя бы 150-200 долл в месяц)
...Пробігав біля Алли. Спитав про дохідний сейф. Зараз ставки впали, як сповістив консультант, Platinum-10, Ultra-9, Comfort-8...Спитав про динаміку евро. На ранок - 31.25(?), до 15-00 31.1(?), після 15-00 - 31.05...У місті - 31.3 у більшості обмінок, але бачив одну, яка світила 31.4...і на щастя там було трошки "красивой" (Було актуально десь на 14-45, але і після 15-00 курс в тому пункті залишався 31.40!)
-
UEG_U_
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 27.11.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 06:48
Vitl написав:
По факту - темпы падения доллара неутешительные. сомневаюсь я. что в апреле отскочим выше 28 как многим хотелось бы.Более вероятно ждать валютную осень.
Привет!
Да готовятся они к выборам. Видимо попросили госкомпании и госбанки помочь. Плюс занимают кучу денег в валюте под венесуэльские 10%. Поэтому и сезональность в курсе не видно.
Думаю, что ждать сильных прыжков до осени не придется, т.к. оба лидера президентской гонки за дефолт.
Play smart
-
ulanusa1
-
-
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 08.09.13
- Подякував: 762 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|