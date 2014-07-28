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Додано: Вів 05 лют, 2019 12:08
Сорри, если баян...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:13
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:15
Не понял, а зачем человек, подставляясь с фиктивными документами, менял валюту в банках, тоже самое мог сделать без проблем в любом обменнике или у знакомых менял на черном рынке.
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