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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1347134813491350
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:08

Сорри, если баян...

https://m.censor.net.ua/news/3109983/zl ... ed_sudom_v
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:13

  Очкарик написав:https://m.censor.net.ua/news/3109983/zloumyshlennik_obmenyavshiyi_v_bankah_po_poddelnym_dokumentam_pochti_73_mln_predstanet_pered_sudom_v

Да уж, деньги любят де*** :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:15

  Очкарик написав:https://m.censor.net.ua/news/3109983/zloumyshlennik_obmenyavshiyi_v_bankah_po_poddelnym_dokumentam_pochti_73_mln_predstanet_pered_sudom_v


Не понял, а зачем человек, подставляясь с фиктивными документами, менял валюту в банках, тоже самое мог сделать без проблем в любом обменнике или у знакомых менял на черном рынке.
freeze
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