Додано: Вів 05 лют, 2019 12:41

ulanusa1

Привет.

Думаю, что ждать сильных прыжков до осени не придется, т.к. оба лидера президентской гонки за дефолт.



Я писал, что назрела перезагрузка ...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.