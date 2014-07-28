Не понял, а зачем человек, подставляясь с фиктивными документами, менял валюту в банках, тоже самое мог сделать без проблем в любом обменнике или у знакомых менял на черном рынке.
Если задуматься, то не соглашусь.Возможно знакомых и нет, а если есть, то сколько Явно что банков больше.Думается, что светить даже знакомым менялам такие суммы опасно.А пересчитывать деньги как.Вот и получается что выбор вполне объясним.Только нужно было работать спокойно по 150 и не жужжать.Привлечь родственников.Глупо было поддельный док давать. который явно будет дальше проверяться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Шож це робится.Если в феврале уйдём ниже 25 уйду в монастырь Темпы падения до конца месяца позволяют.Это лишний раз показывает как нельзя доверять верхам.кстати. кто помнит. что они наванговали на этот и сл год.Там вроде сразу резко 29,7.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Раньше мы наблюдали так называемые сезонные колебания. Например, когда аграрии собрали урожай, но негде было его хранить, они старались быстро продать, валютная выручка заходила в страну и, соответственно, шло укрепление гривны. А перед Новым годом импортеры завозили товар, соответственно, был повышенный спрос на валюту, и цена за доллар поднималась. Но сейчас бизнес уже стал приспосабливаться к режиму гибкого курсообразования, понимая, что сезонные колебания могут ему навредить. И с прошлого года мы видим, что сезонность стала исчезать. Например, импортеры понимали, что в зимний сезон доллар будет расти перед праздниками, поэтому приобрели доллар заранее, когда он был дешевле. Из-за этого мы практически не увидели колебаний.
такие там проффесора работают.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv